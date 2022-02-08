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立法會Zoom開會再現尷尬場面？　田北辰剃鬚畫面意外曝光

政治 19:46 2022/02/08

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實政圓桌立法會議員田北辰。（立法會會議影片截圖）

第5波疫情爆發下，在家工作、用Zoom開會，再成為打工仔新常態。之不過，用Zoom開會亦容易爆出尷尬場面，例如今日立法會開會期間，實政圓桌議員田北辰竟然當眾剃鬚？

會議甫開始約數分數，畫面切換至所有出席者時，就令田北辰在鏡頭前剃鬚的畫面曝光。（立法會會議影片截圖）

立法會保安事務委員會今日召開視像會議，會議甫開始約數分數，畫面切換至所有出席者時，就令田北辰在鏡頭前剃鬚的畫面曝光。

會議甫開始約數分數，畫面切換至所有出席者時，就令田北辰在鏡頭前剃鬚的畫面曝光。（立法會會議影片截圖）

相信他當刻之後亦都發現，自己剃鬚的畫面被意外曝光，因此他之後就暫時退出會議，在畫面再次切換至所有出席者時，就再看不到屬於田北辰的小格。

田北辰事後向傳媒表示，今日開會前正忙於處理疫情相關事宜，由於時間緊迫，故逼於在該時段內剃鬚。他又指，對於他來說，剃鬚和刷牙一樣重要，若果未剃鬚就好像說不出話、想不到東西。

立法會過去用Zoom開會時，亦曾爆出尷尬場面，例如工聯會議員郭偉强，去年1月就被揭懷疑一邊開車、一邊開會。

事實上，立法會即使用Zoom開會，大部分亦是公開會議，開會片段會「原汁原味」，上載至立法會網頁「立此存照」。立法會今個星期會繼續用Zoom開會，相信一眾議員認真要小心，以免再有尷尬場面流出。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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撰文 : 傅流螢

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