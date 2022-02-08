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【防疫措施】張宇人倡提早啟動「疫苗氣泡」恢復晚市　不再將食肆分類

政治 20:50 2022/02/08

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自由黨、飲食界立法會議員張宇人。（資料圖片）

政府今日公布收緊防疫措施，限聚令收緊至兩人，C類食肆減至最多兩人一枱，與B類食肆的規定相同，D類食肆則減少至4人一枱，已打針者方可進入食肆。立法會飲食界議員張宇人指，政府近日不斷收緊防疫措施，令業界難以跟隨，期望政府提早啟動「疫苗氣泡」，以恢復晚市及放寬餐廳限聚人數。

張宇人表示，連日來政府不斷收緊措施，令業界看不到希望，業界對政府今日公布的政策表示十分不認同。他說，現時再次收緊C類及D類食肆的限制，惟B類食肆則不用作出改變，反映當局制定政策時「大細超」，認為政府不應再將食肆區分B、C、D類限制用餐人數，反應提早啟用「疫苗通行證」，讓業界恢復營業，有喘息的機會。

至於有關「疫苗通行證」的執行安排，張宇人指，由於食肆負責人需要為客人掃描疫苗紀錄及記錄資料，增加食肆的營運成本，亦令登記入場的工作，只集中在餐廳的一個位置，不如以往般，周圍都可以掃描「安心出行」二維碼。他建議創新及科技局為業界提供清晰的指示，讓食肆及客人均明白「疫苗通行證」的執行方法。

在第六輪防疫基金方面，張宇人建議政府為學校飯盒供應商、持有會所牌照的處所提供資助。他又指，受晚市禁堂食影響的業界人士，現時的工資只有原本的兩至三成，建議政府為有關人士提供津貼。

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記者：陳葆琳

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