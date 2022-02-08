【新冠肺炎】城大推算第五波疫情或25萬人感染　預計2月底或3月達高峰

▲ 城大推算第五波疫情共25萬人感染，預計二月底或三月達高峰。

香港城市大學推算第五波疫情總共可能會令大約25萬人感染，預計二月底或三月會達致第五波疫情高峰，直到第三針的接種率達到一定水平，確診數字才會逐漸回落，建議政府應在高風險地區，推行中規模的區內居民快速檢測，在一至兩週內盡可能找出潛在感染者，然後集中進行追蹤及隔離，比全民快速檢測更能提升追蹤效率達到有效阻截傳播、縮短第三針目前間隔6個月的條件到3個月等。

香港城市大學生物醫學系助理教授阮相宇團隊早前開發數學模型，結合不同年齡人士感染新冠病毒的容易程度及社交接觸數據等，於今年一月中旬爆發第五波疫情前，推算若社交程度較聖誕及元旦假期水平僅減少百分之25左右的話，第五波疫情總共可能會令大約25萬人感染。

阮相宇指最近第五波疫情爆發，很大原因是由於農曆新年期間市民接觸頻繁，感染人數增加使得確診者追蹤效能下降。當出現延遲確診，而檢疫或隔離等措施未能及時配合，確診個案將以倍數增加。

按目前情況推算，預計二月底或三月會達致第五波疫情高峰，直到第三針的接種率達到一定水平，確診數字才會逐漸回落。

阮相宇建議：

政府應在高風險地區，例如深水埗和葵涌等，推行中規模的區內居民快速檢測，在一至兩週內盡可能找出潛在感染者，然後集中進行追蹤及隔離，比全民快速檢測更能提升追蹤效率達到有效阻截傳播。

縮短第三針目前間隔6個月的條件到3個月，以盡快增加加強針的覆蓋率。

避免大樓強制篩檢時內部垂直感染，公共空間可以使用紫外線滅菌設備。

研究團隊與香港中文大學公共衞生及基層醫療學院、城大社會及行為科學系、首爾成均館大學及倫敦帝國學院合作，利用年齡分層數學模型，結合不同年齡人士感染新冠病毒的容易程度、市面上兩款疫苗各自的有效性、步行移動指標及市民社區接觸數據，模擬在不同干預措施的情況下，第五波疫情可能導致的感染人數。

研究假設已有65%人口接種至少一劑疫苗、接種兩劑疫苗的有效保護感染比率為50%（科興）及70%（復必泰）、Omicron基本傳染數（R0）為 8（當人口沒有抗體及沒有使用疫苗或實施社交距離措施的情況下）、抗體隨時間下降。

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責任編輯：李榮忠