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【第五波疫情】多區污水樣本陽性　民政署向住戶及清潔物管員工免費派快速測試套裝

社會 21:21 2022/02/08

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多區污水樣本陽性，民政署向住戶及清潔物管員工免費派快速測試套裝。（政府新聞處）

​因應黃大仙、深水埗、西貢及觀塘採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署（包括黃大仙民政事務處、深水埗民政事務處、西貢民政事務處及觀塘民政事務處）今日（8日）向區內住戶、清潔員工及物管員工派發共約39,000套新冠病毒快速測試套裝。

黃大仙民政事務處今日聯同地區團體透過物業管理公司向黃大仙蒲崗村道、毓華里與毓華街一帶的住戶、清潔員工及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測，並向以上地區的三無大廈住戶每戶信箱派發快速測試套裝，供住戶自行進行檢測。

深水埗民政事務處亦聯同房屋署透過富昌邨的物業管理公司向富誠樓、富良樓、富萊樓、富凱樓與富怡樓的的住戶、清潔員工及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

此外，西貢民政事務處透過物業管理公司、地區團體及志願組織向西貢市中心、對面海一帶的住戶及清潔員工和物管員工派發快速測試套裝。

觀塘民政事務處則透過油麗邨的物業管理公司向受影響座數的清潔員工及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測，以期及早識別感染者，保障患者和他們的家人，惟政府強調以快速測試套裝進行的檢測並不能替代政府強制檢測的要求。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠

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