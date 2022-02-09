【防疫抗疫基金6.0】新巴城巴料2月蝕6000萬盼資助 如無支援恐裁員
新巴城巴（兩巴）表示，第五波疫情令乘客量減少4成，預計本月將錄6,000萬虧蝕，虧蝕額較第五波疫情前每月蝕2,500萬，增加1.4倍。兩巴希望政府在第6輪抗疫基金中，就員工薪金、隧道費、地租提供資助，否則或有需要裁員。
兩巴去年底透露，疫情下客量大減，每月虧蝕2,500萬。城巴新巴營運總經理馬詹唯昨表示，第五波疫情令公司財政狀況急劇惡化，上月虧蝕約4,000萬元，預計本月虧蝕會進一步擴大至6,000萬元。他又指，第五波疫情來襲，令客量較去年11月暴跌40%。
馬詹唯形容，在防疫措施加強下，兩巴營運變得脆弱，需要政府資助。他希望政府能在第6輪抗疫基金中支援兩巴，包括提供地租和隧道費寬免，及補貼員工薪金，
如果政府能提供以上兩項協助，我們可以保證，前綫車長職位不受影響；相對如果未能得到協助，我們不會排除任何可能。
翻查兩巴2019/20年度概覽，兩巴年度員工開支有約18.86億，年度隧道費約1.83億，合共約20.69億。兩者佔總開支近60%，月均支出則為約1.72億。
|新巴城巴2019/20年度開支分布
|城巴專營權一
|城巴專營權二
|新巴
|總計
|員工支出
|8.48億
|2.96億
|7.41億
|18.86億
|折舊
|1.92億
|6,426萬
|2.17億
|4.73億
|燃油
|1.42億
|6,200萬
|1.27億
|3.32億
|維修保養
|8,938萬
|3,046萬
|6,535萬
|1.85億
|隧道費
|1.01億
|3,012萬
|5,188萬
|1.83億
|其他支出
|7,969萬
|2,543萬
|5,377萬
|1.58億
|保險
|5,875萬
|1,794萬
|5,003萬
|1.26億
|專營巴士豁免隧道費基金
|3,634萬
|1,899萬
|4,416萬
|9,950萬
|財務費用
|772萬
|117萬
|2,348萬
|3,237萬
|總支出
|15.57億
|5.46億
|13.74億
|34.78億
|年內溢利/虧損
|-1.15億
|+588萬
|-4,968萬
|-1.59億
資料來源：新巴城巴
被問及是否代表未能獲資助即會裁員、得到資助後能否保證不裁減後勤員工、會否再出售資產換取資金？馬詹唯的回應均是不排除這些可能。至於加票價和削班，同樣在考慮之列。馬詹唯指，雖然會考慮申請加價，但現時未有加價方案；而未來亦會視乎需求調整巴士班次。
在第五波疫情前，兩巴正推展多個項目，包括引入電動巴士和研究引入氫能巴士，面對巨額虧蝕，馬詹唯表明，兩巴現時首要任務是捱過第五波疫情，以上兩個項目或要押後處理。
新巴城巴面臨重大財政壓力，員工或將面臨裁員，從事巴士司機4年的余志偉卻表明會繼續留守。余志偉現時是1家5口的唯一財政支柱，他坦言對公司前景和供養家庭感到憂心，但認為做司機要有責任心，
疫情再差，都要有人負責接送大家，這是我們的責任。
他希望政府能向巴士公司和司機提供資助，幫助各行各業渡過疫情難關。
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責任編輯：陳梓蔚