【防疫抗疫基金6.0】新巴城巴料2月蝕6000萬盼資助　如無支援恐裁員

▲ 新巴城巴希望政府提供資助，否則或要裁員。（陳靜儀攝）

新巴城巴（兩巴）表示，第五波疫情令乘客量減少4成，預計本月將錄6,000萬虧蝕，虧蝕額較第五波疫情前每月蝕2,500萬，增加1.4倍。兩巴希望政府在第6輪抗疫基金中，就員工薪金、隧道費、地租提供資助，否則或有需要裁員。

兩巴去年底透露，疫情下客量大減，每月虧蝕2,500萬。城巴新巴營運總經理馬詹唯昨表示，第五波疫情令公司財政狀況急劇惡化，上月虧蝕約4,000萬元，預計本月虧蝕會進一步擴大至6,000萬元。他又指，第五波疫情來襲，令客量較去年11月暴跌40%。

馬詹唯形容，在防疫措施加強下，兩巴營運變得脆弱，需要政府資助。他希望政府能在第6輪抗疫基金中支援兩巴，包括提供地租和隧道費寬免，及補貼員工薪金，

如果政府能提供以上兩項協助，我們可以保證，前綫車長職位不受影響；相對如果未能得到協助，我們不會排除任何可能。

翻查兩巴2019/20年度概覽，兩巴年度員工開支有約18.86億，年度隧道費約1.83億，合共約20.69億。兩者佔總開支近60%，月均支出則為約1.72億。

新巴城巴2019/20年度開支分布 城巴專營權一 城巴專營權二 新巴 總計 員工支出 8.48億 2.96億 7.41億 18.86億 折舊 1.92億 6,426萬 2.17億 4.73億 燃油 1.42億 6,200萬 1.27億 3.32億 維修保養 8,938萬 3,046萬 6,535萬 1.85億 隧道費 1.01億 3,012萬 5,188萬 1.83億 其他支出 7,969萬 2,543萬 5,377萬 1.58億 保險 5,875萬 1,794萬 5,003萬 1.26億 專營巴士豁免隧道費基金 3,634萬 1,899萬 4,416萬 9,950萬 財務費用 772萬 117萬 2,348萬 3,237萬 總支出 15.57億 5.46億 13.74億 34.78億 年內溢利/虧損 -1.15億 +588萬 -4,968萬 -1.59億

資料來源：新巴城巴

被問及是否代表未能獲資助即會裁員、得到資助後能否保證不裁減後勤員工、會否再出售資產換取資金？馬詹唯的回應均是不排除這些可能。至於加票價和削班，同樣在考慮之列。馬詹唯指，雖然會考慮申請加價，但現時未有加價方案；而未來亦會視乎需求調整巴士班次。

在第五波疫情前，兩巴正推展多個項目，包括引入電動巴士和研究引入氫能巴士，面對巨額虧蝕，馬詹唯表明，兩巴現時首要任務是捱過第五波疫情，以上兩個項目或要押後處理。

新巴城巴面臨重大財政壓力，員工或將面臨裁員，從事巴士司機4年的余志偉卻表明會繼續留守。余志偉現時是1家5口的唯一財政支柱，他坦言對公司前景和供養家庭感到憂心，但認為做司機要有責任心，

疫情再差，都要有人負責接送大家，這是我們的責任。

▲ 城巴車長余志偉。（陳靜儀攝）

他希望政府能向巴士公司和司機提供資助，幫助各行各業渡過疫情難關。

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責任編輯：陳梓蔚