【防疫措施】行會非官守議員發聲明　支持港府迅速地採取必要措施對抗疫情

▲ 行會非官守議員召集人陳智思。（資料圖片）

政府今日宣布收緊防疫措施，包括限聚令收緊至兩人、將「疫苗氣泡」擴展至更多處所等。行政會議非官守議員發聲明，指特首宣布的措施力度之大前所未見，並表示支持政府迅速地採取必要的措施對抗瞬息萬變的疫情發展。

行會非官守議員召集人陳智思表示，相信政府會一如既往，致力提升執行抗疫措施，滿足社會大眾期望，又稱深信在政府和社會各界的共同努力下，香港一定能萬眾一心渡過這次難關。

行會非官守議員呼籲市民大眾保持警惕，嚴格遵循有關法例要求、保持良好的衞生習慣及避免聚會，以對抗疫情。他們亦鼓勵還未接種疫苗或合資格接種第三劑加強劑的市民，應盡快接種。

本港疫情嚴峻，特首林鄭月娥今日宣布，修訂預防及控制疾病條例的599章規定，目的擴大指明表列處所範圍，由原有的17個處所，再增加6個處所須受規限，包括商場、宗教場所、百貨公司、超市、街市、髮型屋，其中宗教場所及髮型屋周四起關閉，直至2月24日。政府亦將於下周二向立法會財委會申請第六輪防疫基金注資逾200億，支援受影響人士。

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責任編輯：陳葆琳