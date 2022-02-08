  • 16°C
香港時間 : 2022208日 (週二) 22:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫措施】行會非官守議員發聲明　支持港府迅速地採取必要措施對抗疫情

政治 21:32 2022/02/08

分享：

熱門 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

行會非官守議員召集人陳智思。（資料圖片）

政府今日宣布收緊防疫措施，包括限聚令收緊至兩人、將「疫苗氣泡」擴展至更多處所等。行政會議非官守議員發聲明，指特首宣布的措施力度之大前所未見，並表示支持政府迅速地採取必要的措施對抗瞬息萬變的疫情發展。

行會非官守議員召集人陳智思表示，相信政府會一如既往，致力提升執行抗疫措施，滿足社會大眾期望，又稱深信在政府和社會各界的共同努力下，香港一定能萬眾一心渡過這次難關。

行會非官守議員呼籲市民大眾保持警惕，嚴格遵循有關法例要求、保持良好的衞生習慣及避免聚會，以對抗疫情。他們亦鼓勵還未接種疫苗或合資格接種第三劑加強劑的市民，應盡快接種。

本港疫情嚴峻，特首林鄭月娥今日宣布，修訂預防及控制疾病條例的599章規定，目的擴大指明表列處所範圍，由原有的17個處所，再增加6個處所須受規限，包括商場、宗教場所、百貨公司、超市、街市、髮型屋，其中宗教場所及髮型屋周四起關閉，直至2月24日。政府亦將於下周二向立法會財委會申請第六輪防疫基金注資逾200億，支援受影響人士。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳葆琳

相關文章

【防疫措施】林鄭月娥：如僱員拒打針、因疫苗通行證未可上班被解僱　不視作不合理解僱
今日 15:44
【防疫措施】林鄭月娥：如僱員拒打針、因疫苗通行證未可上班被解僱　不視作不合理解僱
【防疫措施】林鄭公布最新防疫措施　包括收緊限聚令、僱傭條例修訂及防疫抗疫基金6.0等【不斷更新】
今日 15:25
【防疫措施】林鄭公布最新防疫措施　包括收緊限聚令、僱傭條例修訂及防疫抗疫基金6.0等【不斷更新】
【防疫措施】增6個處所納入表列處所包括商場　髮型屋及宗教場所周四起關閉至2.24
今日 15:36
【防疫措施】增6個處所納入表列處所包括商場　髮型屋及宗教場所周四起關閉至2.24
【防疫措施】交通工具納入疫苗通行證的規例 　林鄭：暫時不會引用
今日 16:11
【防疫措施】交通工具納入疫苗通行證的規例 　林鄭：暫時不會引用
【防疫措施】一文看清疫苗通行證措施及獲豁免群組
今日 18:39
【防疫措施】一文看清疫苗通行證措施及獲豁免群組
【防疫措施】專家指收緊防疫措施有一定作用　惟指「遠水不能救近火」籲市民留家抗疫
今日 19:02
【防疫措施】專家指收緊防疫措施有一定作用　惟指「遠水不能救近火」籲市民留家抗疫
【防疫措施】林健鋒：非常時期採取非常手段　「疫苗通行證」可避免處所「時開時關」
今日 19:07
【防疫措施】林健鋒：非常時期採取非常手段　「疫苗通行證」可避免處所「時開時關」
【防疫措施】髮型屋及診所現人龍　市民急剪髮打疫苗
今日 19:54
【防疫措施】髮型屋及診所現人龍　市民急剪髮打疫苗
【防疫措施】張宇人倡提早啟動「疫苗氣泡」恢復晚市　不再將食肆分類
今日 20:50
【防疫措施】張宇人倡提早啟動「疫苗氣泡」恢復晚市　不再將食肆分類

你可能感興趣

【防疫措施】林鄭月娥：如僱員拒打針、因疫苗通行證未可上班被解僱　不視作不合理解僱
今日 15:44
【防疫措施】林鄭月娥：如僱員拒打針、因疫苗通行證未可上班被解僱　不視作不合理解僱
【防疫措施】林鄭公布最新防疫措施　包括收緊限聚令、僱傭條例修訂及防疫抗疫基金6.0等【不斷更新】
今日 15:25
【防疫措施】林鄭公布最新防疫措施　包括收緊限聚令、僱傭條例修訂及防疫抗疫基金6.0等【不斷更新】
【防疫措施】增6個處所納入表列處所包括商場　髮型屋及宗教場所周四起關閉至2.24
今日 15:36
【防疫措施】增6個處所納入表列處所包括商場　髮型屋及宗教場所周四起關閉至2.24
政治 疫苗通行證 防疫措施 疫苗 限聚令 行政會議 陳智思 林鄭月娥

最高瀏覽

【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
今日 13:56
【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
【防疫措施】增6個處所納入表列處所包括商場　髮型屋及宗教場所周四起關閉至2.24
今日 15:36
【防疫措施】增6個處所納入表列處所包括商場　髮型屋及宗教場所周四起關閉至2.24
【職場奇聞】缺席開工拜神錯失利是　帶阿媽大鬧公司掟雞蛋追討
19:07 2022/02/07
【職場奇聞】缺席開工拜神錯失利是　帶阿媽大鬧公司掟雞蛋追討