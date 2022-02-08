【醫院爆疫】再有18名醫護或醫院職員染疫　涉13間公立醫院及2間普通科門診

▲ 再有18名醫護或醫院職員染疫，涉13間公立醫院及2間普通科門診。（資料圖片）

醫管局今日（8日）公布，13間公立醫院、2間普通科門診再有18名職員因家居或社區接觸而確診或初步確診新冠肺炎，所有員工已獲安排送院作隔離治療。有關醫院已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作，相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備，沒有病人被列為密切接觸者。

涉及18名職員，13間醫院、2間普通科門診：

屯門醫院1名醫生

於九龍灣健康中心普通科門診、柏立基普通科門診診所、雅麗氏何妙齡那打素醫院及仁濟醫院工作的4名護士

於東區尤德夫人那打素醫院、律敦治醫院、東華東院、瑪麗醫院、香港兒童醫院、黃大仙醫院、瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院、屯門醫院及博愛醫院工作的13名病人服務助理、運作助理、文職人員及外判員工

部份上述員工曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食或交談，有14名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠