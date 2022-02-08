【奧斯卡2022】古天樂投資動畫揚威國際　《一家人大戰機械人》角逐最佳動畫

《第94屆奧斯卡金像獎》今日(2月8日）公布提名名單，古天樂去年投資的動畫片《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs. the Machines），影片受到不少好評，終成功入圍角逐奧斯卡最佳動畫。

「影視大亨」古天樂近年有不少影視娛樂的投資，除出錢出力支持港產片，旗下的天下一電影亦積極開拓不同製作。

古天樂首次投資兼任執行監製的美國動畫《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs the Machines），於去年4月於Netflix上架，備受好評，終以大熱姿態入圍角逐最佳動畫提名，為香港電影人爭光！

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珍惜家人相處時光

《一家人大戰機械人》故事講述科機械人發動智能叛變，要統治世界，人類面臨世界末日之際，平時超多拗撬的一家四口家庭再加一隻愛犬，陰差陽錯下肩負對抗機械人的救世任務。

此片並跟荷里活的哥倫比亞影業（Columbia Pictures）及索尼動畫（Sony Pictures Animation）聯合出品。

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古天樂擔任執行監製（Executive producer），即不只是出資便算還有實際地參與製作。而此動畫片也有彩蛋，從電影完場credit所見，都分別展示劇組人員的家庭照，當中包裝有古天樂與父母的合照。

對於入圍奧斯卡，古天樂回覆傳媒稱：「開心同榮幸今次《一家人大戰機械人》入圍奧斯卡，希望呢部動畫可以帶到依家最需要嘅正能量俾大家，最重要係提醒大家要更加珍惜同一家人相處嘅時間。希望以後可以帶更多好嘅動畫作品俾大家。」

▲ 《一家人大戰機械人》

與迪士尼一決高下

早在去年12月，《一家人大戰機械人》已在被譽為奧斯卡重要指標的紐約影評人協會獎（The New York Film Critics Circle）獲得「最佳動畫電影」。

今次《一家人大戰機械人》將跟多部動畫大片角逐奬項，包括迪士尼動畫《奇幻魔法屋》（Encanto）、《盛夏友晴天》（Luca）、《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon）及丹麥動畫《Flee》。