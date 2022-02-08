【北京冬奧】教育局推花樣滑冰及冰球教材　鼓勵全港師生為港隊打氣

▲ 教育局推花樣滑冰及冰球教材，鼓勵全港師生為港隊打氣。（教育局提供）

第24屆冬季奧林匹克運動會在北京舉行，教育局課程發展處全新製作了一系列的學與教資源，以增進師生認識和關注是次由國家舉辦的國際體壇盛事。教育局亦製作兩套冰上運動的學與教短片，以營造更理想的校園體育和社會氛圍，提升學生對體育活動的興趣，從而鼓勵他們盡早培養恆常運動的習慣。

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教育局編製的冬奧會資訊圖，介紹本屆冬奧會賽事的資訊，加深師生對冬奧會的認識。又製作兩套冰上運動的學與教短片，包括「花樣滑冰」和「冰球」，以增進同學對相關比賽項目的認識和興趣。「花樣滑冰」短片除了介紹基本動作，更有資深教練親自示範跳躍、旋轉等多種高難度動作。

而「冰球」短片則介紹活動所需的裝備和基本技術，亦帶出冰球隊際競賽中的速度和刺激感；更邀請到第3屆冬季青年奧運會男子冰球銅牌得主徐綽希同學及徐媽媽，分享參與冰球運動的點滴和得著，以及如何透過該體育項目培養出不怕跌倒的堅毅意志和團隊合作精神。

有部分學校更透過不同的替代用具，向學生介紹及引進模擬冰上運動項目，例如地板冰壺。與傳統的冰壺項目不同，地板冰壺一般可在普通地面進行，學校可選擇在有蓋操場、活動室或禮堂進行地板冰壺活動，亦可按場地的大小及學生的程度，靈活調整賽道的長度，讓學生參與。

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責任編輯：李榮忠