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【新冠肺炎】明愛醫院73歲長期病患入院後不治　個案轉交死因裁判官跟進

社會 22:09 2022/02/08

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（資料圖片）

醫管局今日（8日）公布，經入院篩查發現6名病人初步確診新冠肺炎，其中明愛醫院1名73歲患有長期病患的男病人，入院時需急救，其後情況持續惡化，於凌晨4時45分離世，個案會轉交死因裁判官跟進。另外，伊利沙伯醫院公布4名員工初步確診新冠肺炎。

醫管局經入院篩查發現6名病人初步確診新冠肺炎，涉及明愛醫院、仁濟醫院和瑪嘉烈醫院。

明愛醫院1個外科病房及2個內科病房共有3男1女病人昨日經入院篩查發現初步確診，其中一名53歲男病人及一名33歲女病人情況穩定，一名76歲男病人情況危殆，現正接受隔離治療。

另外，一名患有長期病患的73歲男病人，入院時需進行急救，惟病人情況持續惡化，於凌晨4時45分離世，個案會轉交死因裁判官跟進。

醫院感染控制組進行接觸追蹤調查，有23名病人曾與該4名病人入住同一病格，被列為密切接觸者，會接受隔離檢疫，當中一名病人早前已出院，已交由衞生署跟進。

仁濟醫院內科病房一名67歲女病人初步確診，現正接受隔離治療，情況穩定；4名病人被列為密切接觸者。瑪嘉烈醫院內科及老人科病房一名87歲男病人亦初步確診，正接受隔離治療，情況穩定；9名病人被列為密切接觸者。

另外，伊利沙伯醫院公布，4名員工因家居或社區接觸而初步確診，包括2名護士、1名病人服務助理和1名行政部員工。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：陳梓蔚

 

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