【奧斯卡2022】日本片《Drive My Car》角逐最佳電影　「奇異博士」跟「蜘蛛俠」爭影帝

▲ 「奇異博士」和「蜘蛛俠」一同爭影帝。

《第94屆奧斯卡金像獎》今日（2月8日）公布提名名單，日本電影《Drive My Car》同時入圍最佳電影及最佳導演（濱口龍介），是繼2018年《小偷家族》後再有日本片入圍奧斯卡。

另外，《奇異博士》班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《犬山記》，跟「二代蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）主演的《夢想期限tick, tick...BOOM!》（tick, tick...BOOM!），都一齊入圍最佳男主角，可說是「奇異博士」對「蜘蛛俠」之爭。

入圍最佳男主角還有《成為里卡多之路》（Being the Ricardos）的哈維亞巴頓（Javier Bardem）、《王者世家》（King Richard）的韋史密夫（Will Smith）、及《馬克白》（The Tragedy of Macbeth）的丹素華盛頓（Denzel Washington）。

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最佳女主角的入圍名單，包括：妮歌潔曼（Nicole Kidman）《成為里卡多之路》（Being the Ricardos）、姬絲汀史釗活（Kirsten Stewart）演已故戴妃（Princess Diana）傳記片《史賓沙》、彭妮露古妮絲（Penelope Cruz)《Parallel Mothers）、謝茜嘉查絲頓（Jessica Chastain）《The Lost Daughter》、Olivia Colman《The Lost Daughter）。

▲ 日本片《Drive My Car》

濱口龍介角逐最佳導演

最佳電影提名有：《西城故事》（West Side Story）、《犬山記》、《千萬別抬頭》（Don’t Look Up）、《Belfast》、《CODA》、《Drive My Car》、《沙丘瀚戰》（Dune）、《King Richard》、《Licorice Pizza》、《Nigthmare Alley》。

《Drive My Car》日本導演濱口龍介則入圍最佳導演，對手包括史提芬史匹堡《西城故事》、珍甘比茵《犬山記》、Kenneth Branagh《Belfish》、Paul Thomas Anderson《Licorice Pizza》。

《Drive My Car》同時獲提名最佳改編劇本、最佳導演及最佳電影4個獎項。

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