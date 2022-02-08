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【奧斯卡2022】日本片《Drive My Car》角逐最佳電影　「奇異博士」跟「蜘蛛俠」爭影帝

娛樂 22:53 2022/02/08

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「奇異博士」和「蜘蛛俠」一同爭影帝。

《第94屆奧斯卡金像獎》今日（2月8日）公布提名名單，日本電影《Drive My Car》同時入圍最佳電影及最佳導演（濱口龍介），是繼2018年《小偷家族》後再有日本片入圍奧斯卡。

另外，《奇異博士》班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《犬山記》，跟「二代蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）主演的《夢想期限tick, tick...BOOM!》（tick, tick...BOOM!），都一齊入圍最佳男主角，可說是「奇異博士」對「蜘蛛俠」之爭。

入圍最佳男主角還有《成為里卡多之路》（Being the Ricardos）的哈維亞巴頓（Javier Bardem）、《王者世家》（King Richard）的韋史密夫（Will Smith）、及《馬克白》（The Tragedy of Macbeth）的丹素華盛頓（Denzel Washington）。

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最佳女主角的入圍名單，包括：妮歌潔曼（Nicole Kidman）《成為里卡多之路》（Being the Ricardos）、姬絲汀史釗活（Kirsten Stewart）演已故戴妃（Princess Diana）傳記片《史賓沙》、彭妮露古妮絲（Penelope Cruz)《Parallel Mothers）、謝茜嘉查絲頓（Jessica Chastain）《The Lost Daughter》、Olivia Colman《The Lost Daughter）。

日本片《Drive My Car》

濱口龍介角逐最佳導演

最佳電影提名有：《西城故事》（West Side Story）、《犬山記》、《千萬別抬頭》（Don’t Look Up）、《Belfast》、《CODA》、《Drive My Car》、《沙丘瀚戰》（Dune）、《King  Richard》、《Licorice Pizza》、《Nigthmare Alley》。

《Drive My Car》日本導演濱口龍介則入圍最佳導演，對手包括史提芬史匹堡《西城故事》、珍甘比茵《犬山記》、Kenneth Branagh《Belfish》、Paul Thomas Anderson《Licorice Pizza》。

《Drive My Car》同時獲提名最佳改編劇本、最佳導演及最佳電影4個獎項。

最新影片：黃子華+陳湛文+張繼聰訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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演員 奧斯卡 班尼狄甘巴貝治 妮歌潔曼 姬絲汀史釗活 韋史密夫 電影 導演

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