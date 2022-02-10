【青春本我X聲夢傳奇】張馳豪擁男神靚Package　Aska勇於承認不足決意將勤補拙

《聲夢傳奇》學員張馳豪（Aska）身高1米85兼擁有健碩身型，而且又會自彈自唱還懂下廚，動靜皆宜的他齊備「男神」條件。不過Aska接受TOPick專訪時，就強調自己稱不上是男神，謙稱自己極其量只不過是一個目標。

對於被指在劇集處男作《青春本我》飾演高材生兼運動健將是「做返自己」，Aska說：「有一些特質與現實的我是相似，譬如：熱愛籃球、容易受傷，而我過往在《聲夢傳奇》中都是充當著大哥哥角色。」

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回到校園時

全體《聲夢》學員參演《青春本我》，Aska在劇集中參選男學生長、與好兄弟打籃球、向心儀的Sherman（潘靜文飾）示愛。

Aska坦稱，當中情節亦勾起他讀書時期的回憶：「拍攝《青春本我》時與大家一起度過一個多月，很像去了一趟遊學團，也令自己變得年輕，似是回到中學時般無憂無慮呢！」

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天生運動狂

Aska在劇中受到同學歡迎，他又會如何形容讀書時期的自己呢？

曾就讀寄宿學校赤柱聖士提反書院的他，是頑皮、好動的男生，兼且是運動狂：「花在打波的時間可能比讀書更多，每日參與數隊球隊練習，皆因當時希望成為職業籃球員，所以就不斷努力提升球技。」

後來，Aska於運動期間受傷，就明白擔任運動員是不可能走得很遠，直至入讀美國邁阿密大學（University of Miami）後才變成「書蟲」，投入地鑽研運動生理學（Exercise Physiology）。

自求學時期與運動結下不解之緣，如數家珍地說：「我有玩籃球、足球、排球、沙灘排球、羽毛球、乒乓球、欖球、跳高、長跑、短跑、賽艇，玩太多運動項目了，很像是無時無刻也在參與運動當中。」

Aska並慶幸自己當時可平衡學業與運動，父母也對他相當放心，不用他從中作取捨。

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追夢分岔口

Aska在美國邁阿密大學修畢Strength & Conditioning（體適能）碩士課程後，本來轉到波士頓名校Tufts University攻讀營養學碩士，但在學期開始後不久遇上《聲夢傳奇》的報名期，於是停學參賽。

原來他本來事業發展計劃與唱歌無關：「我是希望修畢營養學碩士再讀博士課程，考取營養師執照後，於香港開設健身結合營養學的診所，畢竟學習過人體、疾病的知識後，了解到真正改善身體狀況是需要運動與營養學結合。」

▲ 張馳豪（Aska）參加《聲夢傳奇》後出道。（越玲瓏 攝）

感激家人支持

勇於走出舒適圈，選擇一條充滿未知數的演藝路，坦言很感謝家人：「當時暑假回港探親，弟弟看到電視出現《聲夢傳奇》招募廣告，於是建議去嘗試，覺得反正因疫情滯留在港，於是就放手一試。媽媽在比賽期間會為我準備養聲湯水，父母反而驚訝我可晉身那麼後的階段，也擔心我入行後欠缺休息時間。」

或者Aska原先的發展路向可交由弟弟幫忙開拓？他透露：「弟弟也是從美國修畢大學課程﹐他回港任職健身教練，他比我更高、更大隻，我們以前在美國也會一起做運動，將來就可能有機會實現所說的計劃。」

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Aska：不只是喜歡唱歌就足夠

入行後，Aska有所感悟：「我覺得裝備自己是很重要，特別是入行後會發現有很多東西是不知道，不只是喜歡唱歌就足夠，需要擴闊更多相關的知識，去找到自己真的享受的唱歌方式。」笑言自己的喜好多多，既喜歡運動，又喜歡寫歌、煮食，故現時也未找到最合適自己的唱歌方式。

Aska期待自己推出個人單曲時，同時也誠實面對自己的不足：「現時正學習樂理、鋼琴，以往自己寫歌也是哼出來並記下旋律，這樣是很難與音樂人溝通，故需要好好建立音樂基礎知識。我現時也有合寫歌曲，寫歌的過程令我覺得時間過得很快，很開心、很熱血！」

談到有何目標希望在30歲時達成？他開心地說：「希望擁有屬於自己的歌曲、創作專輯、成為劇集的重要角色，也想看看會否有機會參演武打電影、演反派角色。」

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青春兩三事

最後，與Aska一起回望學生時期甜蜜、瘋狂、開心、後悔的事，提起青春甜蜜事，馬上變得怕醜兼聲稱事隔很多年、不太記得詳情：「中學時有拍過拖，我記得當時是在沙灘上向女生示愛。」

至於說起瘋狂事，他就有所分享：「我與籃球隊內的朋友在清晨6時到學校的籃球場練習，籃球場正正位於校長住所的旁邊，結果校長在該星期的集會中提到自己睡覺時被打籃球聲吵醒，我與朋友擔心校長會責罵我們，但原來校長是看得出我們對運動的熱愛，當刻的怒氣也因而消散。」

他的開心與後悔事同樣與運動有關：「最開心是奪得運動比賽冠軍，後悔的事就是因為自己打籃球時玩入樽而導致斷十字韌帶間斷裂，明明是可以避免。」

髮型：Hugo Poon @ iiAlchemy

場地：Pier 1929

記者：陳淑霖