【正能量】疫下家長學生相處難　小學校長藉美漫超級英雄鼓舞學生

▲ 有小學校長借用超級英雄的故事鼓勵學生。（受訪者提供）

第五波疫情爆發，不少家庭都面對停工停課，而疫情持續2年，一家人或也會出現「相處很難」的壓力。中華基督教會基全小學李寶文校長說，學生及家長不少出現不同程度沮喪及壓力，負能量增加；為紓緩情況，學校特別邀請超級英雄到校「主講」並「分享」成長經歷，一方面為學生帶來歡樂，另一方面，希望藉超級英雄成長背景及成功的過程，為學生帶來信念。

校長李寶文坦言，疫情兩年來，不少學生家庭積聚了負能量或情緒，「家庭中糾紛增加，例如溫習、網課，以致生活 細節都容易出問題，學生亦與社工及老師談及『唔習慣長時間見到父母』、『唔知點相處』。」而事實上，家長亦然，不少表示對視像課情況不懂管教，又認為子女學習態度不認真等等。

▲ 超級英雄人物收藏家楊國政帶同1:1超級英雄雕像進入校園。（受訪者提供）

為舒緩雙方的壓力，李寶文想起過去多次因電影，成為社會話題的美國漫畫超級英雄人物頗有正能量，遂於今年一月邀請超級英雄人物雕像收藏家楊國政，帶同1:1大小的超級英雄人物雕像走進校園舉行講座，並分享不少超級英雄的成長片段以及面對逆境的情況。

李寶文說，不少英雄人物的成長背景不太理想，由雙職家庭或只由祖父母照顧成長，但憑自己努力，他們有能力、勇 氣面對及克服困難，故事正好可以用作勉勵學生。另外，英雄人物往往於人遇上困難時提供協助，李業希望趁機向學生傳遞訊息， 「日常遇到困難屬正常事情，並非不能負擔，但若然遇上困難，解決到就是英雄！」

超級英雄人物雕像收藏家楊國政的想法，與李校長相同，他鍾愛英雄人物解救人於困難之中， 眼看受疫情影響，令學生越見低落感到不高興，遂借出雕像並到校分享：「不少人收藏雕像只看到其表面價值高昂，然而英雄人物背後的故事，例如蜘蛛俠無父無母要靠自己的努力奮鬥成長，最後成為英雄，是充滿正能量的故事，值得學生學習。」

現時，校長室內亦放有其他漫畫人物雕像，講座後眼見學生被英雄故事所吸引，便藉雕像鼓勵學生，若有學生與他分享認為有進步的事情，便獎勵他們與雕像合照，「有 學生因此默書成績有進步、有學生出席率有改善。」

除了成績上的進步，最重要的是有學生向李寶文表示，聽畢英雄人物的故事後感到高興， 確立了李校長英雄故事為學生帶來正能量的想法，「聽到學生的分享，相信已有助減輕家長壓力，學生學懂與家人相處」，正因超級英雄人物為學生帶來影響，李寶文表示超級英雄人物已納入視藝科教程之一，「讓學生關注不同人物的特色、以及背後帶出的正面故事作延伸。」

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責任編輯：袁澍