【新冠肺炎】中大宣布下學期全部課堂改網課　強烈鼓勵宿生遷離宿舍

▲ 中文大學公布，鑑於本港近日的確診數字急增，除少數實驗室及實習課堂外，2021-22學年第二學期的全部課堂將於網上進行直至學期完結。(資料圖片)

本港第五波疫情嚴峻，中文大學於今(8日)公布，鑑於本港近日的確診數字急增，除少數實驗室及實習課堂外，2021-22學年第二學期的全部課堂將於網上進行直至學期完結。所有出席實驗室或實習課堂的學生必須提高警惕，時刻遵守防疫指引，包括分組輪流上課、減少每班學生人數及保持社交距離等措施。

大學指，明白延長第二學期的網上教學安排可能影響同學的個人學習計劃。若同學認為有關安排會嚴重影響其修讀之課程，可按既定程序申請逾時退選。詳情請向相關學院／學系查詢。

另外，校方強烈鼓勵所有宿生盡量遷離宿舍，返回家中。繼續留宿之學生，必須提供充分有力的理據。在本公告發出後退宿的學生將獲書院／宿舍辦事處按比例退還宿費。學生應於本周末（2月12日至13日）遷離宿舍，並把個人物品搬離房間，以獲取退還宿費。書院、研究生宿舍及國際生堂將盡快向宿生公布有關詳情。

所有獲准繼續留宿的學生必須理解，此安排代表他們承諾只能於大學宿舍內留宿，並不能選擇於不同日子在其他地方留宿（例如於周末在家留宿）。違規者將被禁止進入宿舍房間，並不獲退還宿費。宿生亦應盡量減少離校外出。

責任編輯：洪芷晴