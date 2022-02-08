  • 16°C
香港時間 : 2022209日 (週三) 00:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】中大宣布下學期全部課堂改網課　強烈鼓勵宿生遷離宿舍

社會 23:12 2022/02/08

分享：

熱門 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

中文大學公布，鑑於本港近日的確診數字急增，除少數實驗室及實習課堂外，2021-22學年第二學期的全部課堂將於網上進行直至學期完結。(資料圖片)

本港第五波疫情嚴峻，中文大學於今(8日)公布，鑑於本港近日的確診數字急增，除少數實驗室及實習課堂外，2021-22學年第二學期的全部課堂將於網上進行直至學期完結。所有出席實驗室或實習課堂的學生必須提高警惕，時刻遵守防疫指引，包括分組輪流上課、減少每班學生人數及保持社交距離等措施。

大學指，明白延長第二學期的網上教學安排可能影響同學的個人學習計劃。若同學認為有關安排會嚴重影響其修讀之課程，可按既定程序申請逾時退選。詳情請向相關學院／學系查詢。

另外，校方強烈鼓勵所有宿生盡量遷離宿舍，返回家中。繼續留宿之學生，必須提供充分有力的理據。在本公告發出後退宿的學生將獲書院／宿舍辦事處按比例退還宿費。學生應於本周末（2月12日至13日）遷離宿舍，並把個人物品搬離房間，以獲取退還宿費。書院、研究生宿舍及國際生堂將盡快向宿生公布有關詳情。

所有獲准繼續留宿的學生必須理解，此安排代表他們承諾只能於大學宿舍內留宿，並不能選擇於不同日子在其他地方留宿（例如於周末在家留宿）。違規者將被禁止進入宿舍房間，並不獲退還宿費。宿生亦應盡量減少離校外出。

責任編輯：洪芷晴

相關文章

【新冠肺炎】土瓜灣港鐵站外判清潔工初步確診　最後上班日為2月6日
20:36 2022/02/08
【新冠肺炎】土瓜灣港鐵站外判清潔工初步確診　最後上班日為2月6日
【新冠肺炎】城大推算第五波疫情或25萬人感染　預計二月底或三月達高峰
21:11 2022/02/08
【新冠肺炎】城大推算第五波疫情或25萬人感染　預計二月底或三月達高峰
【醫院爆疫】再有18名醫護或醫院職員染疫　涉13間公立醫院及2間普通科門診
21:33 2022/02/08
【醫院爆疫】再有18名醫護或醫院職員染疫　涉13間公立醫院及2間普通科門診
【疫苗接種】單日接種人數再創新高達7.77萬　當中2.61萬人接種首劑
21:42 2022/02/08
【疫苗接種】單日接種人數再創新高達7.77萬　當中2.61萬人接種首劑
【新冠肺炎】明愛醫院73歲長期病患入院後不治　個案轉交死因裁判官跟進
22:09 2022/02/08
【新冠肺炎】明愛醫院73歲長期病患入院後不治　個案轉交死因裁判官跟進

你可能感興趣

【新冠肺炎】土瓜灣港鐵站外判清潔工初步確診　最後上班日為2月6日
20:36 2022/02/08
【新冠肺炎】土瓜灣港鐵站外判清潔工初步確診　最後上班日為2月6日
【新冠肺炎】城大推算第五波疫情或25萬人感染　預計二月底或三月達高峰
21:11 2022/02/08
【新冠肺炎】城大推算第五波疫情或25萬人感染　預計二月底或三月達高峰
【醫院爆疫】再有18名醫護或醫院職員染疫　涉13間公立醫院及2間普通科門診
21:33 2022/02/08
【醫院爆疫】再有18名醫護或醫院職員染疫　涉13間公立醫院及2間普通科門診
新冠肺炎疫情 疫情 大學 實習

最高瀏覽

【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
13:56 2022/02/08
【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
【防疫措施】增6個處所納入表列處所包括商場　髮型屋及宗教場所周四起關閉至2.24
15:36 2022/02/08
【防疫措施】增6個處所納入表列處所包括商場　髮型屋及宗教場所周四起關閉至2.24
【職場奇聞】缺席開工拜神錯失利是　帶阿媽大鬧公司掟雞蛋追討
19:07 2022/02/07
【職場奇聞】缺席開工拜神錯失利是　帶阿媽大鬧公司掟雞蛋追討