【居安抗疫】首天向38人發居家檢疫令 檢疫居所分布全港11區17幢大廈 (附安抗疫大廈名單)
社會 00:13 2022/02/09
衞生署衞生防護中心表示，現時新冠疫情非常嚴峻，為盡快遏止病毒擴散，保障市民健康，避免拖垮醫療系統，政府今日（2月8日）起推行「居安抗疫」計劃。首天已向38名受檢人士發出家居檢疫令，密切接觸者和密切接觸者的同住家人分別各有19人，共涉及17個住址，分布全港11區，包括西九龍豪宅君臨天下第三座、東區寶馬山道天寶大廈等。相關住戶居住大廈名單如下：
|地區
|地址
|檢疫最後日期
|東區
|香港東區寶馬山道4號,天寶大廈
|15/02/2022
|九龍城
|啟晴邨, 悅晴樓
|11/02/2022
|葵青
|葵芳邨, 葵歡樓
|20/02/2022
|觀塘
|彩德邨, 彩誠樓
|11/02/2022
|西貢
|將軍澳百勝角路8號,消防處百勝角已婚人員宿舍T3
|11/02/2022
|沙田
|耀安邨, 耀遜樓
|21/02/2022
|沙田
|沙田, 黃竹洋村徑
|17/02/2022
|深水埗
|白田邨, 朗田樓
|21/02/2022
|深水埗
|麗翠苑, 麗棠閣
|21/02/2022
|屯門
|友愛邨, 愛智樓
|14/02/2022
|屯門
|大興邨, 興耀樓
|11/02/2022
|黃大仙
|黃大仙下邨, 龍輝樓
|11/02/2022
|黃大仙
|黃大仙永定道22號,消防處永定道消防已婚宿舍第二座
|11/02/2022
|油尖旺
|君臨天下第三座
|15/02/2022
|油尖旺
|海富苑, 海寧閣
|11/02/2022
|元朗
|天盛苑, 盛鼎閣
|22/02/2022
|元朗
|瑋珊園第六座
|21/02/2022
根據《預防及控制疾病規例》（第 599A 章）第 22(1)條賦予的權力，衞生主任會向合適的密切接觸者發出 14 天檢疫令，及向合適的密切接觸者的密切接觸者（次密切接觸者）發出 4 天檢疫令，要求他們在家居接受檢疫，落實「居安抗疫」計劃。
一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb
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責任編輯 李志強