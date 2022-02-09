【居安抗疫】首天向38人發居家檢疫令　檢疫居所分布全港11區17幢大廈 (附居安抗疫大廈名單)

衞生署衞生防護中心表示，現時新冠疫情非常嚴峻，為盡快遏止病毒擴散，保障市民健康，避免拖垮醫療系統，政府今日（2月8日）起推行「居安抗疫」計劃。首天已向38名受檢人士發出家居檢疫令，密切接觸者和密切接觸者的同住家人分別各有19人，共涉及17個住址，分布全港11區，包括西九龍豪宅君臨天下第三座、東區寶馬山道天寶大廈等。相關住戶居住大廈名單如下：

地區 地址 檢疫最後日期 東區 香港東區寶馬山道4號,天寶大廈 15/02/2022 九龍城 啟晴邨, 悅晴樓 11/02/2022 葵青 葵芳邨, 葵歡樓 20/02/2022 觀塘 彩德邨, 彩誠樓 11/02/2022 西貢 將軍澳百勝角路8號,消防處百勝角已婚人員宿舍T3 11/02/2022 沙田 耀安邨, 耀遜樓 21/02/2022 沙田 沙田, 黃竹洋村徑 17/02/2022 深水埗 白田邨, 朗田樓 21/02/2022 深水埗 麗翠苑, 麗棠閣 21/02/2022 屯門 友愛邨, 愛智樓 14/02/2022 屯門 大興邨, 興耀樓 11/02/2022 黃大仙 黃大仙下邨, 龍輝樓 11/02/2022 黃大仙 黃大仙永定道22號,消防處永定道消防已婚宿舍第二座 11/02/2022 油尖旺 君臨天下第三座 15/02/2022 油尖旺 海富苑, 海寧閣 11/02/2022 元朗 天盛苑, 盛鼎閣 22/02/2022 元朗 瑋珊園第六座 21/02/2022

▲ 檢疫居所分布全港11區17幢大廈，包括西九龍豪宅君臨天下(中)第三座。資料圖片

根據《預防及控制疾病規例》（第 599A 章）第 22(1)條賦予的權力，衞生主任會向合適的密切接觸者發出 14 天檢疫令，及向合適的密切接觸者的密切接觸者（次密切接觸者）發出 4 天檢疫令，要求他們在家居接受檢疫，落實「居安抗疫」計劃。

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責任編輯 李志強