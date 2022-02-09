【污水監測】9監測區污水檢測陽性　包括尖沙咀一帶住宅

▲ 再多9監測區污水檢測陽性，包括尖沙咀一帶住宅。(資料圖片)

政府深夜宣布，為應對嚴峻的新冠疫情，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊，近日加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，發現再多9個範圍檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

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其中，因應在愉景灣、沙田及天水圍的污水檢測到呈陽性的結果，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處下列指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測



強制檢測

污水監測區域離島3A (Island Site 3A) ─愉景灣

污水監測區域沙田美林邨03 (MLE-03)─美林邨美桃樓

污水監測區域天水圍天盛苑1 (TSC-1)─天盛苑盛旭閣

污水監測區域天水圍天盛苑1 (TSC-7)─天盛苑盛謙閣

污水監測區域天水圍天盛苑1 (TSC-13)（部份）─天盛苑盛頤閣

為跟進在北區、大埔、沙田及油尖旺區合共6個範圍檢測的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署將向涉及的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工，派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試

污水監測區域北區2A-5 (Northern Site 2A-5) ─大頭嶺、雙魚花苑一帶

污水監測區域大埔7A-1 (TP Site 7A-1) ─匡智松嶺村、富蝶邨斑蝶樓、富亨邨（亨裕樓、亨耀樓、亨翠樓、亨榮樓及亨盛樓）一帶

污水監測區域沙田美城苑02 (MSC-02)─美城苑逸城閣

污水監測區域尖沙咀1A-1 ─何文田愛民邨、天鑄、俊民苑、御龍居一帶住宅

污水監測區域尖沙咀1A-2 ─尖沙咀柯士甸道以南一帶住宅

污水監測區域尖沙咀1A-3 ─尖沙咀碧林閣、希爾頓大廈一帶住宅

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯 李志強