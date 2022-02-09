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【強制檢測】65處所納強檢　包括屯門、長沙灣多幢大廈【附檢測日期】

社會 09:15 2022/02/09

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熱門 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

本港第五波疫情嚴峻，多區出現不明源頭個案及污水檢測陽性，昨日（8日）新增625宗確診個案，再創兩年疫情以來單日新高。

政府今早（9日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受核酸檢測：

初步陽性檢測個案/陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 九龍城九龍城道 208 號Madrasa Tadrees Ul-Quran（宗教場所）
  • 土瓜灣益豐大廈 A 座
  • 土瓜灣益豐大廈 B 座
  • 土瓜灣傲雲峰 6 座
  • 大角咀槐樹街 6 號麗華閣
  • 大埔富善邨善翠樓
  • 大埔頌雅苑頌善閣
  • 大埔麗湖閣
  • 大圍景田苑文心閣
  • 元朗御景園 3 座
  • 天水圍天慈邨慈輝樓
  • 屯門大興邨興泰樓
  • 屯門仁政街 6-24 號慎成大廈
  • 屯門盈豐園 1 座
  • 屯門富泰邨健泰樓
  • 屯門富健花園 4 座
  • 屯門新圍苑新珮閣
  • 屯門蝴蝶邨蝶聚樓
  • 牛頭角牛頭角下邨貴顯樓
  • 沙田乙明邨明耀樓
  • 沙田禾輋邨民和樓
  • 沙田玖瓏山日瓏閣 2 座
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀雅樓
  • 赤柱馬坑邨迎馬樓
  • 旺角金楓雅閣
  • 旺角金輪大廈
  • 油麻地炮台街 26 號
  • 油塘鯉魚門邨鯉生樓
  • 長沙灣李鄭屋邨信義樓
  • 長沙灣昇悅居 8 座
  • 長沙灣凱德苑
  • 長沙灣碧海藍天 3 座
  • 青衣長亨邨亨麗樓
  • 青衣長青邨青楊樓
  • 青衣長康邨康祥樓
  • 柴灣漁灣邨漁安樓
  • 粉嶺雍盛苑雍萃閣
  • 粉嶺雍盛苑雍薈閣
  • 粉嶺榮福中心 3 座
  • 茶果嶺麗港城 19 座
  • 荃灣富麗花園昌華閣
  • 馬鞍山利安邨利華樓
  • 馬鞍山富寶花園 11 座
  • 馬鞍山錦暉苑
  • 將軍澳翠林邨彩林樓
  • 深水埗美居中心 6 座
  • 深水埗通州街 320-322 號 1-2 樓Khatme-Nabuwwat Islamic Council Limited（宗教場所）
  • 深水埗富昌邨富悅樓
  • 黃大仙竹園南邨富園樓
  • 黃大仙黃大仙下邨龍達樓
  • 黃大仙新光中心 1 座
  • 慈雲山慈正邨正康樓
  • 慈雲山慈樂邨樂安樓
  • 葵涌雍雅軒 1 座
  • 葵涌寶星中心 B 座
  • 橫頭磡橫頭磡邨宏基樓
  • 藍田平田邨平真樓
  • 藍田德田邨德欣樓
  • 藍田德田邨德隆樓
  • 鑽石山啟鑽苑啟雋閣 2 座

 

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 愉景灣
  • 沙田美林邨美桃樓
  • 天水圍天盛苑盛旭閣
  • 天水圍天盛苑盛謙閣
  • 天水圍天盛苑盛頤閣

詳細指明時間及須檢測時間

最新影片推介：【TOPick診症室】兒童飯後跑跳患盲腸炎屬謬誤？ 小兒外科醫生拆解盲腸炎徵狀

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津

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