【強制檢測】65處所納強檢 包括屯門、長沙灣多幢大廈【附檢測日期】
社會 09:15 2022/02/09
本港第五波疫情嚴峻，多區出現不明源頭個案及污水檢測陽性，昨日（8日）新增625宗確診個案，再創兩年疫情以來單日新高。
政府今早（9日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受核酸檢測：
初步陽性檢測個案/陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 九龍城九龍城道 208 號Madrasa Tadrees Ul-Quran（宗教場所）
- 土瓜灣益豐大廈 A 座
- 土瓜灣益豐大廈 B 座
- 土瓜灣傲雲峰 6 座
- 大角咀槐樹街 6 號麗華閣
- 大埔富善邨善翠樓
- 大埔頌雅苑頌善閣
- 大埔麗湖閣
- 大圍景田苑文心閣
- 元朗御景園 3 座
- 天水圍天慈邨慈輝樓
- 屯門大興邨興泰樓
- 屯門仁政街 6-24 號慎成大廈
- 屯門盈豐園 1 座
- 屯門富泰邨健泰樓
- 屯門富健花園 4 座
- 屯門新圍苑新珮閣
- 屯門蝴蝶邨蝶聚樓
- 牛頭角牛頭角下邨貴顯樓
- 沙田乙明邨明耀樓
- 沙田禾輋邨民和樓
- 沙田玖瓏山日瓏閣 2 座
- 秀茂坪秀茂坪邨秀雅樓
- 赤柱馬坑邨迎馬樓
- 旺角金楓雅閣
- 旺角金輪大廈
- 油麻地炮台街 26 號
- 油塘鯉魚門邨鯉生樓
- 長沙灣李鄭屋邨信義樓
- 長沙灣昇悅居 8 座
- 長沙灣凱德苑
- 長沙灣碧海藍天 3 座
- 青衣長亨邨亨麗樓
- 青衣長青邨青楊樓
- 青衣長康邨康祥樓
- 柴灣漁灣邨漁安樓
- 粉嶺雍盛苑雍萃閣
- 粉嶺雍盛苑雍薈閣
- 粉嶺榮福中心 3 座
- 茶果嶺麗港城 19 座
- 荃灣富麗花園昌華閣
- 馬鞍山利安邨利華樓
- 馬鞍山富寶花園 11 座
- 馬鞍山錦暉苑
- 將軍澳翠林邨彩林樓
- 深水埗美居中心 6 座
- 深水埗通州街 320-322 號 1-2 樓Khatme-Nabuwwat Islamic Council Limited（宗教場所）
- 深水埗富昌邨富悅樓
- 黃大仙竹園南邨富園樓
- 黃大仙黃大仙下邨龍達樓
- 黃大仙新光中心 1 座
- 慈雲山慈正邨正康樓
- 慈雲山慈樂邨樂安樓
- 葵涌雍雅軒 1 座
- 葵涌寶星中心 B 座
- 橫頭磡橫頭磡邨宏基樓
- 藍田平田邨平真樓
- 藍田德田邨德欣樓
- 藍田德田邨德隆樓
- 鑽石山啟鑽苑啟雋閣 2 座
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 愉景灣
- 沙田美林邨美桃樓
- 天水圍天盛苑盛旭閣
- 天水圍天盛苑盛謙閣
- 天水圍天盛苑盛頤閣
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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb
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記者：黃穎津