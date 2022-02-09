【強制檢測】65處所納強檢　包括屯門、長沙灣多幢大廈【附檢測日期】

本港第五波疫情嚴峻，多區出現不明源頭個案及污水檢測陽性，昨日（8日）新增625宗確診個案，再創兩年疫情以來單日新高。

政府今早（9日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受核酸檢測：

初步陽性檢測個案/陽性檢測個案曾到訪的地點：

九龍城九龍城道 208 號Madrasa Tadrees Ul-Quran（宗教場所）

土瓜灣益豐大廈 A 座

土瓜灣益豐大廈 B 座

土瓜灣傲雲峰 6 座

大角咀槐樹街 6 號麗華閣

大埔富善邨善翠樓

大埔頌雅苑頌善閣

大埔麗湖閣

大圍景田苑文心閣

元朗御景園 3 座

天水圍天慈邨慈輝樓

屯門大興邨興泰樓

屯門仁政街 6-24 號慎成大廈

屯門盈豐園 1 座

屯門富泰邨健泰樓

屯門富健花園 4 座

屯門新圍苑新珮閣

屯門蝴蝶邨蝶聚樓

牛頭角牛頭角下邨貴顯樓

沙田乙明邨明耀樓

沙田禾輋邨民和樓

沙田玖瓏山日瓏閣 2 座

秀茂坪秀茂坪邨秀雅樓

赤柱馬坑邨迎馬樓

旺角金楓雅閣

旺角金輪大廈

油麻地炮台街 26 號

油塘鯉魚門邨鯉生樓

長沙灣李鄭屋邨信義樓

長沙灣昇悅居 8 座

長沙灣凱德苑

長沙灣碧海藍天 3 座

青衣長亨邨亨麗樓

青衣長青邨青楊樓

青衣長康邨康祥樓

柴灣漁灣邨漁安樓

粉嶺雍盛苑雍萃閣

粉嶺雍盛苑雍薈閣

粉嶺榮福中心 3 座

茶果嶺麗港城 19 座

荃灣富麗花園昌華閣

馬鞍山利安邨利華樓

馬鞍山富寶花園 11 座

馬鞍山錦暉苑

將軍澳翠林邨彩林樓

深水埗美居中心 6 座

深水埗通州街 320-322 號 1-2 樓Khatme-Nabuwwat Islamic Council Limited（宗教場所）

深水埗富昌邨富悅樓

黃大仙竹園南邨富園樓

黃大仙黃大仙下邨龍達樓

黃大仙新光中心 1 座

慈雲山慈正邨正康樓

慈雲山慈樂邨樂安樓

葵涌雍雅軒 1 座

葵涌寶星中心 B 座

橫頭磡橫頭磡邨宏基樓

藍田平田邨平真樓

藍田德田邨德欣樓

藍田德田邨德隆樓

鑽石山啟鑽苑啟雋閣 2 座

污水樣本檢測呈陽性的地點

愉景灣

沙田美林邨美桃樓

天水圍天盛苑盛旭閣

天水圍天盛苑盛謙閣

天水圍天盛苑盛頤閣

【詳細指明時間及須檢測時間】

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津