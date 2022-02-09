【確診消息】消息：新增約1161宗確診個案　約800宗初步陽性【不斷更新】

昨日（8日）新增625宗確診個案，再創爆疫以來單日新高，大部分個案為本地病例。部分個案涉及Omicron變種病毒，15宗懷疑涉及Delta個案。現時累計共有898宗未找到感染源頭。行政長官林鄭月娥昨日公布多項防疫措施，包括收緊限聚令、僱傭條例修訂及防疫抗疫基金6.0等。詳情即看：【下一頁】

【10:00】

消息指，今日（9日）新增約1161宗確診個案，並錄得約800宗初步陽性個案。

【09:59】

昨日被圍封檢測的宏福苑宏盛閣，有約500名身處「受限區域」內的人士接受檢測，沒有發現陽性檢測個案，但1個樣本須再次檢測。政府亦在「受限區域」內派員到訪248戶，當中30戶在過程中沒人應門。行動於上午約9時15分完成。

【09:37】

昨日被圍封檢測的大埔宏福苑宏志閣，政府今日約9時15分完成強制檢測行動。行動中，有約530名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現4宗初步陽性檢測個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪248戶，當中28戶在過程中沒人應門。

【08:35】

深水埗富昌邨富悅樓繼昨日（8日）發現22宗初步陽性檢測個案後，今日再揪出29宗初步陽性檢測個案。大廈現已解封。詳情即看：【下一頁】

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：TOPick港聞組