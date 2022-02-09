【一家染疫】港女初步陽性滯留家中4天　發燒咳嗽流鼻水症狀全家染疫

▲ 一名檢測呈初步陽性的女網民指出，自己已留在家中4天未被送往隔離。

本港爆發第5波疫情，連續數天確診數字逾數百宗，人人自危。有網民就在網上討論區發帖，談及初步確診及自行檢測等經歷。其中一名檢測呈初步陽性的女網民指出，自己出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，已留在家中4天未被送往隔離，慨嘆「無辦法唔留係屋企，傳畀屋企人係遲早嘅問題。」

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有網民在網上討論區「連登」以《初步確診圍爐區》發帖，引起一眾網民熱烈討論。其中一名女網民加入討論，表示自己全家染疫，出現發燒、咳嗽、流鼻水、肌肉痛、疲累等症狀，但就未被隔離，而她的男友亦出現同樣情況：

我係屋企等左4日都無人理。我淨係收到一次衛生署打黎，佢淨係叫我等，我男朋友差唔多8日都仲係屋企。

後來女網民再留言稱，有職員通知她可能會被送往亞博。她指自己由發病到目前已歷時約7天仍未痊癒，首3天有喉嚨痛症狀，而咳嗽症狀已出現了6天，有持續食藥，所以除了咳嗽症狀外，其他症狀已消失。

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有網民就分享自行快速測試的結果，亦有人表示接受檢測後已過了30個小時，仍未收到陰性通知，擔心已染疫。點擊睇部分網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣