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【鐵拳英雄劇透】爆疫症步青心被指不祥人遭火祭　細鳳青雲合力大戰赤靈王

娛樂 11:00 2022/02/09

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熱門 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 COLLAR 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

《鐵拳英雄》的劇情愈來愈緊張。

由陳展鵬、陳山聰、姚子羚和王君馨等主演的劇集《鐵拳英雄》已播映逾一半，劇集播出以來，王君馨被劇迷大讚打得又睇得。

今晚（2月9日）播出的《鐵拳英雄》，講述唐仁街突然爆發不明瘟疫，而王君馨所演的「安娜」被指是「不祥人」被綁走要遭受火祭，而這場疫症原來是赤靈王（梁琤飾）在背後搞鬼，想藉此操弄愚民。

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王君馨所演的步青心被指為「不祥人」，更遭火祭。

連棘中劇毒

今晚（2月9日）播映的第21集《鐵拳英雄》講述唐仁街街坊染上不明疫症，湧到赤靈王廟祈求聖水治病，外間更謠傳安娜（王君馨飾）是帶來疫症的不祥人，街坊遂闖入華僑社要捉安娜，此時青雲（陳展鵬飾）出現想勇救她離開。

及後連棘（陳山聰飾）潛入中藥行，發現疫症的始作俑者其實是赤靈王，可惜其行蹤敗露遭襲擊，身中劇毒，至於安娜最終慘被捉走，更遭綁在火祭儀式的木柱前。

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來吉撞破青雲芊芊地下情

另外，宋大媽（梁舜燕飾）為撮合來吉（伍允龍）與芊芊（唐詩詠飾），與三名養女策劃迷暈芊芊，最終三女反被芊芊識穿兼迷暈。

青雲（陳展鵬飾）跟芊芊發展地下情，約會時卻被來吉等人撞破。

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揭穿赤靈王詭計

至於後晚（10日）播映的第22集，劇情交代王君馨所演的安娜被綁在祭壇上，細鳳（元秋飾）、青雲等合力對抗赤靈王。

華僑社等人勸街坊勿相信赤靈王妖言惑眾，可惜不果，此時連棘手持解藥到來，並當眾揭穿赤靈王的詭計，就在此時赤靈王突然拋出火把，祭壇陷入火海。

梁琤所演赤靈王為劇裡大奸角。

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連棘拘捕福妹

另一邊廂，福妹（姚子羚飾）與紅花（韓馬利飾）合作報復彭堅（張國強飾），更統率其他黑幫勢力；連棘拘捕福妹，勸她收手卻不果。

耀龍（敖嘉年飾）及後打算暗中放走福妹，卻被發現實情是彭堅的陰謀，耀龍遂槍指福妹。

撰文 : TOPick柴犬出動

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