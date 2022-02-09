【家族榮耀劇透】第2集劇情預告　展鴻竟將計就計令孝明遭辭退

▲ 《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第2集講到廉政公署就上門帶走馬家三兄弟，並起訴他們行賄。

第3集（9/2）

展鴻否決孝明將公司遷冊的提案，耀堂不滿。

洪爺從紅酒下手，成功令耀祖的行賄案延期再審。

受到耀堂脅逼，孝明本想栽贓展鴻為內奸，展鴻竟將計就計，反令孝明遭辭退。

洛儀拜託程峰調查耀祖，並逐步展開其復仇大計…

《家族榮耀》第2集劇情 上一頁

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