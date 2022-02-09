【家族榮耀劇透】第3集劇情預告 展鴻竟將計就計令孝明遭辭退 娛樂 10:44 2022/02/09 分享： 熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查 ▲ 《家族榮耀》 由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第2集講到廉政公署就上門帶走馬家三兄弟，並起訴他們行賄。 第3集（9/2） 展鴻否決孝明將公司遷冊的提案，耀堂不滿。 洪爺從紅酒下手，成功令耀祖的行賄案延期再審。 受到耀堂脅逼，孝明本想栽贓展鴻為內奸，展鴻竟將計就計，反令孝明遭辭退。 洛儀拜託程峰調查耀祖，並逐步展開其復仇大計… 《家族榮耀》第2集劇情 上一頁 最新影片推介：黃子華張繼聰陳湛文專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【家族榮耀】熊黛林久休復出演刻薄大少奶 Lynn寧「做醜人」當虎媽拒縱壞小朋友 09:26 2022/02/08 【家族榮耀】熊黛林久休復出演刻薄大少奶 Lynn寧「做醜人」當虎媽拒縱壞小朋友 【鐵拳英雄】王君馨打得夠勁網民嘆TVB走寶 獲認同感欣慰：很高興觀眾喜愛我的角色 18:18 2022/01/26 【鐵拳英雄】王君馨打得夠勁網民嘆TVB走寶 獲認同感欣慰：很高興觀眾喜愛我的角色 【鐵拳英雄】梁琤逆齡有秘訣 52歲「赤靈王」靠3招Keep住零贅肉 19:05 2022/02/08 【鐵拳英雄】梁琤逆齡有秘訣 52歲「赤靈王」靠3招Keep住零贅肉 你可能感興趣 【家族榮耀】熊黛林久休復出演刻薄大少奶 Lynn寧「做醜人」當虎媽拒縱壞小朋友 09:26 2022/02/08 【家族榮耀】熊黛林久休復出演刻薄大少奶 Lynn寧「做醜人」當虎媽拒縱壞小朋友 【鐵拳英雄】王君馨打得夠勁網民嘆TVB走寶 獲認同感欣慰：很高興觀眾喜愛我的角色 18:18 2022/01/26 【鐵拳英雄】王君馨打得夠勁網民嘆TVB走寶 獲認同感欣慰：很高興觀眾喜愛我的角色 【鐵拳英雄】梁琤逆齡有秘訣 52歲「赤靈王」靠3招Keep住零贅肉 19:05 2022/02/08 【鐵拳英雄】梁琤逆齡有秘訣 52歲「赤靈王」靠3招Keep住零贅肉 電視劇 TVB