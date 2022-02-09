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【COLLAR成員】可愛擔當阿Day昔日泳照曝光　許軼連身泳裝曬神秘區域性感認證【多圖】

娛樂 11:53 2022/02/09

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熱門 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 COLLAR 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

可愛擔當阿Day@COLLAR昔日泳照曝光，連身泳裝曬神秘區域性感認證。

女團COLLAR的8位成員各有個性，其中年僅19歲的阿Day（許軼）可謂公認的「可愛擔當」。近日有網民翻出阿Day與友人到沙灘遊玩的片段，當時還未出道的阿Day穿上一件頭連身泳衣，腰間的位置僅得少量裝飾，極為性感！

在COLLAR隊中年紀排名第3年輕的阿Day，因為她的可愛「包包臉」以及為食和天然呆的性格，自然而然地成為COLLAR的「團寵」，隊友們都對她愛護有加。

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Day穿性感泳衣

近日，有網友翻看阿Day的instagram精選限時動態，見到昔日阿Day的激罕泳裝照片！

阿Day穿上黑色一件頭連身泳衣，看似密實但其實腰間位置才是整個造型的亮點。泳衣的腰側位置完全縷空，僅得兩條極幼細的線作裝飾，露出腰際的阿Day得到「性感認證」。

不過其實阿Day一向都喜歡露出她的小蠻腰，除之前在《全民造星IV》的多個演出她都選擇露腰示人外，平日她穿起便裝「私服」也喜歡選上露腰裝束。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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