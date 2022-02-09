【聲夢傳奇】冼靖峰爲「沙士死剩種」失言再作回應　Do姐：保姆係咪要教下呀

TVB《聲夢傳奇》學員日前在網上開Live演唱，席間眾人提及到有關大家的年齡問題時，冼靖峰（Archie）突然衝口而出：「03即係咩？即係沙士死剩種呀，係咪呀？」

Archie事後已知失言，在另一晚的直播中公開道歉認錯，可是仍難平息網民的怒火，又遭電訊商發出聲明強調Archie並非品牌代言人。

之後，Archie再度於個人社交平台發文為失言道歉，當中提到：「我為自己的過錯、不專業和不成熟向受影響的人和大眾們致歉」、「感謝大家當頭棒喝的評論和訊息，抱歉讓大家失望和反感。我會好好汲取教訓，在成長路上不斷修正自己。」

昨日（2月8日）Archie作客鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》，少不了當面被Do姐「訓話」，Archie直言：「當下自己講完都打咗突嘅」。

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Archie再為失言事件回應

Do姐問Archie當時是否在環境舒服下而忘記有攝影機、與平日聊天般而導致出錯，Archie說：「自己都知呢啲嘢唔應該拎嚟講笑，當下自己講完都打咗個突，真係覺得自己講錯。」

Do姐再問Archie明知出錯又不向導演要求刪去，他回答稱那是直播節目，續指：「覺得係經一事長一智，知道自己要好好做事、好好做人。」

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Do姐教導Archie

Do姐認為，Archie是公眾人物應事事小心：「聽眾、觀眾也要睇住呢個小朋友，剛剛入行唔夠一年，都係有成長空間、過程嘅，確係講得唔啱，亦都有出嚟道歉，係一個大嘅教訓，以後講咩嘢都係諗過先、Filter過先。」

然後Do姐再問：「出面係咪保姆？保姆係咪要教下，話佢聽咩應該講咩唔應該講。」Archie指，這次的教訓令他變得更成熟，Do姐稱做直播時要好好組織句子，要牢記不可說的話句。

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Archie：頭一兩日真係好唔開心

Do姐問到Archie在事件發生後、被網民討論的心情，他說：「頭一兩日真係好唔開心，對自己好失望，但係知道唔可以因為咁樣而氣餒，唔可以因為發生咗事而唔再做呢一行，也會有負面情緒。」

Archie續指：「再去到過多一段時間，自己消化後，覺得經一事、長一智，覺得自己最緊要係經過教訓後有所進步、成長、改善過，我覺得觀眾有一日係會睇到。」他表示當下收到很多朋友的訊息，更有一位任職銀行的朋有於當晚12時駕車載他兜風，直至凌晨2時多也依然陪伴他。

Do姐再勸Archie不要重蹈覆辙，也希望聽眾、觀眾明白小朋友長大是需要過程，不要總是「咬住呢樣嘢唔放」。

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網民各有意見

網民於節目影片下留言，稱Archie已從失言事件獲取教訓，又有網民讚Do姐相當照顧新人。

另有網民認為Archie是假裝反省：「好多謝Do姐俾機會Archie 同提點佢，相信Archie 經一事 長一智」、「反而欣賞佢有呢份勇氣面對自己嘅問題， 無講過任何藉口，其實唔易。」、「其他唔熟你嘅人就冇必要包容你，不過知錯能改能道歉就真係應該值得俾一次機會嘅」、「骨子裡心地唔好」、「唔明Do姐點解要line up依個訪問」。