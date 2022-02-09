【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單

▲ 港媽分享確診後入院的經歷。

本港第五波疫情嚴峻，今日（9日）單日錄得逾1000宗確診。有曾確診、現已康復的港媽在網上討論區發帖，自己在去年12月完成2針科興疫苗，但仍不幸中招，她分享自己接受治療的經歷，並提供入院的「走佬袋」建議。她又指，丈夫及2名子女幸好沒有中招，並已完成隔離回家。

有港媽在親子王國討論區以「確診後你問我答」為題發帖，她表示，自己是全職媽媽，育有2名分別2歲及6歲的子女，去年12月她已完成接種2針科興疫苗，事隔僅一個半月，在1月中時因為自己所居的大廈需要強檢，而發現自己確診Omicron。

她指出，首次強檢結果呈陰性，惟1月23日做的第2次強檢結果呈陽性，翌日收到訊息，並於1月25日入住北大嶼山醫院。1月24日發高燒至39度，但入院時已退燒，入院後身體並無大礙，僅喉嚨有痰，醫生開了化痰素，但有感情況不嚴重而沒有服用。

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丈夫及子女沒有中招

有網民問及其感染源頭，她坦言自己屬源頭不明個案，確診後十分擔心感染家人，

我檢測完當晚未出報告，仲同阿女同床瞓，全家得我一個中......

她在入院前在睡房長期戴口罩，丈夫和女兒則在客廳睡覺。慶幸，最終同住的丈夫及2名子女沒有中招，丈夫接種了兩劑科興疫苗，2名孩子則沒有打針，3人被送往鯉魚門渡假村隔離，並於昨晚（8日）回家。

雖然已入院近2星期，但醫院並沒有提供藥物，只有當身體不適時告知醫生，醫生才會開針對性藥物，例如流鼻水會開鼻水藥、咳就開止咳藥等。

呢個病毒係靠自己打贏，冇藥食，只會有藥俾你舒緩其他病徵。

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每日視像見醫生

她所住的是6人病房，而6人均是Omicron患者，她們共用1廁，清潔工每日入房2次清垃圾、洗廁所及拖地，但就不會拖到床位附近。

另外，護士亦會入房收口水樽，除此之外不會有人入房，連醫生也只是視像會面，每日自己量血壓、血氧和體溫。送餐則是放在箱內，由病人自取。她又提及，自己在公立醫院兩次生B，覺得醫院餐很難食，但這次卻有驚喜，

呢度伙食係唔錯㗎，今晚仲有燒鵝髀，完全顛覆咗我對醫院餐嘅認知。

她坦言住院並不辛苦，只是比較悶，她沒有病徵，肺部沒有花，亦沒有失去嗅覺。入院後首日有檢測，之後每3日要檢測一次，她現時已做過6次CT值測試，根據要求，她需要CT值3次33以上或2次陰性報告便可出院，但目前她仍未達標。

由於她的症狀輕微，現正排隊過竹篙灣檢疫中心，而在那邊不會每日見醫生，大約2至3日驗一次CT值，直至達標。

她亦分享了入院的「走佬袋」清單：

紙底褲（醫院有提供，但太薄）

貼身內衣（怕冷可穿）

拖鞋

護髮素

護膚品

指甲鉗

面膜

頭箍

潤唇膏

梳

枕頭

叉電

乾糧

廁紙、包裝紙巾

耳塞

耳機

iPad

風筒

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責任編輯：王明芳