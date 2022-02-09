【ERROR成員】四子化身BIGBANG預告出新歌 404落力應援捐善款助毛孩
MIRROR日前預告2月會向鏡粉送上四大驚喜，MIRROR好兄弟ERROR亦更新了社交平台，化身成BIGBANG跟404預告推出新團歌。
向來落力為ERROR應援的404於上月舉行的市集籌得8000元，並以ERROR名義將善款捐贈給大樹下善待動物庇護站，甚有意義！
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ERROR變BIGBANG
ERROR四子肥仔（梁業）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡最近齊齊變身成同為宇宙天團的BIGBANG，於社交平台貼出最新改圖，吸引一眾404注意。
ERROR寫道：
ErRor Comeback 214+4
#劣質P圖
#點解保錡咁似
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Wyman推新作
無獨有偶，著名填詞人黃偉文（Wyman）亦預告新作即將推出，貼出一張寫有「ERROR」的照片並透露：
年初一嗰日，填到一半，個 player 突然變咗咁！
搞到我霎吓眼以為自己喺度填緊 Error 嘅歌！
#咁你估呢首歌其實係邊個嘅呢
#好似話二月十四號情人節上架
#追加最新消息係二月十八先真
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ERROR和Wyman的新作不約而同於2月18日面世，令外界猜測ERROR的新作由Wyman親自執筆。
不少404紛紛期待ERROR於2月18日推出新歌，據悉新歌MV亦已拍畢，未知今次四子會為大家帶來甚麼驚喜。
404助毛孩
此外，404於上月舉行市集並籌得8000元，他們以ERROR名義將善款捐到大樹下善待動物庇護站，幫助可憐的毛孩，而大樹下亦發文感謝404支持。
撰文 : TOPick柴犬出動