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【ERROR成員】四子化身BIGBANG預告出新歌　404落力應援捐善款助毛孩

娛樂 12:24 2022/02/09

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熱門 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 COLLAR 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

ERROR和黃偉文（Wyman）的新作將於2月18日的面世。

MIRROR日前預告2月會向鏡粉送上四大驚喜，MIRROR好兄弟ERROR亦更新了社交平台，化身成BIGBANG跟404預告推出新團歌。

向來落力為ERROR應援的404於上月舉行的市集籌得8000元，並以ERROR名義將善款捐贈給大樹下善待動物庇護站，甚有意義！

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（IG圖片）

ERROR變BIGBANG

ERROR四子肥仔（梁業）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡最近齊齊變身成同為宇宙天團的BIGBANG，於社交平台貼出最新改圖，吸引一眾404注意。

ERROR寫道：

ErRor Comeback 214+4  

#劣質P圖 

#點解保錡咁似

【Dear MAMA】憑歌寄意答謝家人+花姐+魯生　肥仔193：用作品說話【有片】

（IG圖片）

Wyman推新作

無獨有偶，著名填詞人黃偉文（Wyman）亦預告新作即將推出，貼出一張寫有「ERROR」的照片並透露：

年初一嗰日，填到一半，個 player 突然變咗咁！

搞到我霎吓眼以為自己喺度填緊 Error 嘅歌！

#咁你估呢首歌其實係邊個嘅呢

#好似話二月十四號情人節上架

#追加最新消息係二月十八先真

最新影片推介：黃子華+張繼聰+陳湛文

ERROR和Wyman的新作不約而同於2月18日面世，令外界猜測ERROR的新作由Wyman親自執筆。

不少404紛紛期待ERROR於2月18日推出新歌，據悉新歌MV亦已拍畢，未知今次四子會為大家帶來甚麼驚喜。

404助毛孩

此外，404於上月舉行市集並籌得8000元，他們以ERROR名義將善款捐到大樹下善待動物庇護站，幫助可憐的毛孩，而大樹下亦發文感謝404支持。

撰文 : TOPick柴犬出動

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