【跨家庭限聚】私人處所明起禁多於兩戶人聚集　食衞局：不同住兄弟姐妹探父母違例

▲ 食物及衞生局常任秘書長陳松青。（資料圖片)

第五波疫情爆發，確診數字不斷創新高，本港連續兩日錄得逾600宗確診個案。特首林鄭月娥昨日宣布收緊防疫措施，包括周四起關閉髮型屋、宗教場所，同日起將限聚令受緊至二人，並擴展至私人場所，禁止兩個家庭以上的聚會。詳情即看:【下一頁】

【限聚令】私人處所禁止兩戶以上聚會 一文看清豁免罰則，詳情即看:【下一頁】

食物及衞生局常任秘書長陳松青表示，因應近日出現多個感染 群組曾出席跨家庭聚會，當局昨日宣布，由明天起在私人處所亦禁止多於兩戶人聚集，冀市民停止跨家庭聚會，又強調 當局也不會主動派員逐家逐戶巡查，惟追蹤個案時發現有市民曾作 跨家庭聚會，當局就會作出檢控。

另外，消息指，今日 新增約1161宗確診個案，並錄得約800宗初步陽性。詳情即看:【下一頁】

陳松青今早（9日）在電台中表示，港府規定由明天（ 10日）起， 禁止私人處所多於兩戶人聚集 ，是因為近日有很多感染 群組來自跨家庭聚會，制定規例是希望發出明確訊息，在疫情嚴峻時，跨家庭聚會需要停止。

如果能夠停止（跨家庭聚會），可以幫助減低疫情傳播的風險，更能控制疫情。

他說， 家庭是以住戶作為單位，如果有三批來自三個住戶的人聚集在一個私人地方，屬於違反多戶聚集，但強調照顧者則不計算在兩個住戶限制之內，只要照顧者逗留的目的是為了照顧長者或有需要人士，而非絕粹探訪。他指出，在疫情嚴峻時，若有多人聚集，對未打針的長者來說，情況也是不太理想，因傳播風險較高，對長者來說也不好，又籲未打針的長者盡快打針。

在執法方面，他指出過往兩年的措施都是靠市民配合，相信 絕大部份市民都會合作，當局也不會主動派員逐家逐戶巡查，惟當在追蹤個案時發現有市民曾作 跨家庭聚會，當局就會作出檢控，會被定額罰款5千元。

再有6個處所納入表列處所包括商場、髮型屋等，其中髮型屋及宗教場所須由周四起關閉至2月24日。詳情即看：【下一頁】

▲ 市民在2月24日進入街市時須掃瞄安心出行及接種疫苗。（資料圖片)

至於2月24日將推出的「疫苗通行證」方面，由2月24日起，商場、街市等六個處所納入599F章的表列處所，即所有進入處所的人士必須打至少一劑新冠疫苗。陳松青表示會有2種實施方式，第一種適用於食肆或健身中心等高危場所，市民在掃描「安心出行」二維碼後，要主動出示「疫苗通行證」，讓場所負責人掃描並記錄資料；另一種則適用於商場、超級市場和街市等，人流和進出口較多的處所，市民只須使用「安心出行」，毋須主動展示通行證，惟當局不排除會派員到場所進行抽查執法，如果有人未能展示有效「疫苗通行證」即屬違法，會被定額罰款5千元。

他提到，若市民有合理辨解即可獲豁免，例如是當員工、市民必須經過商場才可到工作場所或回家就不會被視為違反規定；另經過商場是為了領取外賣、送遞物件或申領牌照等政府程序者，也可獲豁免。

至於被問有關措施為何暫不包括交通工具，他解釋交通工具是市民日常出行的工具，每日的人流太多，未有計劃在交通工具上推行，當局會一直審視是否有需要推展至其他地方，包括學校、安老院、政府大樓等。

至於檢測方面，他表示當局已物色額外40個檢測站，已向承辦商商討有關安排，期望未來一至兩周可以做到；而部分流動檢測站也開始了手機派籌的情況，市民也可在手機上查閱輪候時間。

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記者：郭詩詩