  • 17°C
香港時間 : 2022209日 (週三) 12:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 COLLAR 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫下市道】飲食業界指整體生意挫8成　冀推疫苗通行證後恢復餐廳晚市堂食

社會 11:03 2022/02/09

分享：

熱門 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 COLLAR 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

飲食業界指整體生意挫8成，冀推疫苗通行證後盡快恢復餐廳晚市堂食。（資料圖片）

本港新冠疫情確診個案屢創新高，政府昨日（8日）公布歷來最嚴厲的防疫措施，包括明天起（10日）B、C類食肆收緊至二人一枱，D類食肆率先試行「疫苗通行證」，一枱限制4人，2月24日統一所有餐廳轉為D類模式經營。

餐務管理協會主席梁振華在港台節目《千禧年代》表示，明天起全部食肆宴會需要暫停，所有預定已取消：

現時沒有晚市，很多食客抗拒食晏晝，現時已失去百分之九十九的生意，再加上新措施，已百分之百不能擺酒，宴會已經壽終正寢。

在暫停晚市下，梁振華稱，整體業界已減少8成生意，希望政府落實疫苗通行證後，盡快容許餐廳恢復晚市堂食，令食肆有生存空間。

他又認為政府第五輪防疫抗疫基金的支援無法彌補所有損失，「每間大型中式食肆可獲25萬，但都不夠交一星期租金、電費及煤氣費，資助只是杯水車薪」，希望政府再加大力度幫助大型食肆，並期望食肆業主體諒盡量減租，共渡時艱。

最新熱門影片：【TOPick診症室】兒童飯後跑跳患盲腸炎屬謬誤？　小兒外科拆解盲腸炎徵狀

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
13:56 2022/02/08
【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
【防疫措施】張宇人倡提早啟動「疫苗氣泡」恢復晚市　不再將食肆分類
20:50 2022/02/08
【防疫措施】張宇人倡提早啟動「疫苗氣泡」恢復晚市　不再將食肆分類
【確診消息】消息：新增約1161宗確診個案　約800宗初步陽性【不斷更新】
今日 10:03
【確診消息】消息：新增約1161宗確診個案　約800宗初步陽性【不斷更新】

你可能感興趣

【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
13:56 2022/02/08
【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
【防疫措施】張宇人倡提早啟動「疫苗氣泡」恢復晚市　不再將食肆分類
20:50 2022/02/08
【防疫措施】張宇人倡提早啟動「疫苗氣泡」恢復晚市　不再將食肆分類
【確診消息】消息：新增約1161宗確診個案　約800宗初步陽性【不斷更新】
今日 10:03
【確診消息】消息：新增約1161宗確診個案　約800宗初步陽性【不斷更新】
防疫措施 疫苗通行證 疫苗 防疫抗疫基金 疫情 基金 煤氣費 電費 煤氣 餐廳

最高瀏覽

【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
13:56 2022/02/08
【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
【防疫措施】增6個處所納入表列處所包括商場　髮型屋及宗教場所周四起關閉至2.24
15:36 2022/02/08
【防疫措施】增6個處所納入表列處所包括商場　髮型屋及宗教場所周四起關閉至2.24
【強制檢測】85個地點納入強檢　涉沙田荃灣等多棟大廈【附檢測時間】
09:06 2022/02/08
【強制檢測】85個地點納入強檢　涉沙田荃灣等多棟大廈【附檢測時間】