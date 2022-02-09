【疫下市道】飲食業界指整體生意挫8成　冀推疫苗通行證後恢復餐廳晚市堂食

▲ 飲食業界指整體生意挫8成，冀推疫苗通行證後盡快恢復餐廳晚市堂食。（資料圖片）

本港新冠疫情確診個案屢創新高，政府昨日（8日）公布歷來最嚴厲的防疫措施，包括明天起（10日）B、C類食肆收緊至二人一枱，D類食肆率先試行「疫苗通行證」，一枱限制4人，2月24日統一所有餐廳轉為D類模式經營。

餐務管理協會主席梁振華在港台節目《千禧年代》表示，明天起全部食肆宴會需要暫停，所有預定已取消：

現時沒有晚市，很多食客抗拒食晏晝，現時已失去百分之九十九的生意，再加上新措施，已百分之百不能擺酒，宴會已經壽終正寢。

在暫停晚市下，梁振華稱，整體業界已減少8成生意，希望政府落實疫苗通行證後，盡快容許餐廳恢復晚市堂食，令食肆有生存空間。

他又認為政府第五輪防疫抗疫基金的支援無法彌補所有損失，「每間大型中式食肆可獲25萬，但都不夠交一星期租金、電費及煤氣費，資助只是杯水車薪」，希望政府再加大力度幫助大型食肆，並期望食肆業主體諒盡量減租，共渡時艱。

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記者：陳麗娜