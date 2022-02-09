【違防疫令】涉抵港後違防疫規定被控　兩前國泰空少被控3罪准保釋候訊

兩名前國泰機艙服務員涉於去年12月抵港後違反防疫規定，在自我隔離時外出，兩人共被控3項作為一個須依照醫學監察規定的人沒有依照衛生主任所指明的條件罪，違反599A章。案件今（9日）於東區裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，裁判官將案件押後至4月7日，以待被告索取法律意見及文件，兩名被告獲准以現金5,000元保釋候訊。

兩名被告為馬來西亞籍男被告黃昱龍（45歲，無業），及中國籍男被告劉諾宏（44歲，無業）。

黃被控1項作為一個須依照醫學監察規定的人沒有依照衛生主任所指明的條件罪，劉則被控2項相同控罪。

首項控罪指，黃於或約於2021年12月24日，沒有依照衛生主任在日期為2021年12月24日的醫學監察通知書中所指明的條件，即根據政務司司長所指明豁免條件而進行自我隔離。

▲ 國泰兩空少違防疫令提堂，黃昱龍（中）、劉諾宏（右）。（陳靜儀攝）

其餘兩項控罪指，劉於或約於2021年12月25日及27日作為一個須遵照醫學監察規定的人，沒有依照衛生主任在日期為2021年12月25日的醫學監察通知書中所指明的條件，即根據政務司司長所指明豁免條件而進行自我隔離。

兩名被告暫時毋須答辯，代表律師申請將案件押後，以待被告索取法律意見及文件，控方沒有反對。裁判官遂應代表律師要求，將案件押後至4月7日，期間兩名被告獲准保釋侯訊，保釋條件包括，現金擔保5,000元、每週到警署報到1次，不得離港及不得騷擾控方證人。

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記者：梁錦麟