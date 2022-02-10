IVE及HKDI高級文憑畢業生融匯科技　為行業注入創新動力

科技日新月異帶動行業數碼化，各行各業都迎來新機遇。現於跨國運輸及物流集團任職的IVE商業高級文憑畢業生梁得智（Jerry）及投身產品設計業的HKDI高級文憑畢業生翟潤熙（Hei），均以科技知識，推動行業智能化，在內地及香港發展理想事業。



活用科技創新 跨地域發展事業



人工智能（AI）、物聯網（IoT）、雲端系統（Cloud）、區塊鏈（Blockchain）及虛擬實境（VR）的應用愈趨普及，為行業帶來新突破。於上市跨國運輸及物流集團任職數字化創新（Digital Innovation）項目總經理的Jerry認為，「 Digital Innovation已經是世界語言，大大小小的企業都聚焦以科技針對營運過程中的痛點（pain point），應用創新方案去解決種種問題。」現駐大灣區工作的Jerry專責為公司引入新科技，以提升不同部門的運作及行政等方面的效率。他表示：「在引入新科技及數據化管理方式以前，物流業往往被認為是較傳統的行業，需要依靠大量人力資源。新科技的應用能優化工作流程，提升工作質量及速度，有助推動物流業發展。例如我們會運用AI技術，按貨物的存取次序、面積、重量、目的地等因素由AI演算自動排列及安排工作，再配合3D圖像化顯示系統，以善用貨櫃內有限的空間，提升裝運效率，亦能更有系統、準確地運送貨物。」Jerry現時除了負責推動公司於內地的數碼化項目外，亦協助其他國家及地區的部門物色技術開發及合作初創企業，推動整個集團科技化發展。



豐富實習及交流經歷 獲獎學金到海外圓大學夢



於跨國集團從事Digital Innovation這一門新專業，Jerry表示於IVE修讀高級文憑時的多元學習經歷對他甚有幫助。「IVE提供了不同的學習平台，讓我透過實習、交流和專題研習，鞏固課堂上學到的專業知識，其中到上海及廣州等地考察交流的經驗，讓我更了解內地的市場機遇；在學期間我亦曾到貨櫃碼頭實習，增加了對物流航運業的認識，亦確立了事業發展目標。這些經歷讓我開闊眼界之餘，亦鍛煉了溝通和表達能力，為未來發展打好基礎。」Jerry高級文憑畢業後獲得獎學金到英國升讀學士學位，之後更於法國完成碩士課程，其後他跟隨興趣加入跨國航運集團，工作時需與不同國家的團隊合作，足跡遍及內地、新加坡、荷蘭、美國、西班牙、丹麥、印度等地。Jerry表示：「數碼化技術發展非常迅速，年輕人如果能好好把握新科技機遇，我相信無論在什麼地方也會有理想的發展。」



中六同學立即網上報讀IVE/HKDI/ICI 高級文憑

IVE/HKDI/ICI逾100項高級文憑課程現正招生，其中超過90項屬政府資助課程， 中六同學2月28日或之前網上報名，有機會於5月下旬起獲派有條件取錄*。

課程資訊及報名詳情：www.vtc.edu.hk/admission



查詢：2897 6111

*適用於合資格之申請人



梁得智（Jerry）

上市跨國運輸及物流集團 數字化創新項目總經理



• IVE商業高級文憑畢業生

• 英國愛丁堡納皮爾大學（Edinburgh Napier University）商業管理學士

• 法國格勒諾布爾第二大學（Université Pierre Mendès France Grenoble II）國際管理碩士



科技結合創意 開發智能家居新產品



產品設計除了講求創意，亦會善用科技提升用戶體驗。身為TCL電子電器集團工業研究院設計副總監的Hei，工作上經常接觸到新科技應用。他說：「因應智能家居的大趨勢，顧客期望所購買的電器和電子產品有更多新功能，如何將智能科技融入產品設計，已經成為我日常工作上最常遇到的課題。」Hei主力負責電子電器產品的用戶體驗設計，並與各地的科研及生產團隊合作，將研發成果應用於公司旗下的產品，如智能電視、冰箱、洗衣機等。「出色的產品設計著重用家體驗，我與生產團隊及研發人員緊密合作，從設計概念、製作原型（Prototype）、測試及改良等等環節都一絲不苟，希望產品能為用戶帶來更多的方便！」



參與比賽強化知識應用 建立業界網絡



Hei表示修讀HKDI高級文憑期間，已學到專業的設計技巧和科技，如人體工學、3D數碼繪圖、製作原型及UX設計等知識，更有機會與內地的生產商交流，了解生產流程，加深對產品設計、物料及製造過程的認識。Hei更坦言在學時所建立的人脈，能幫助他日後在專業領域上的發展。「當年參加設計比賽，除了得到寶貴的實戰經驗，提升解難技巧，更獲得到鐘錶公司實習的機會，參與鐘錶設計工作；畢業後更立即獲實習公司聘用，開始了我的產品設計事業。」其後，Hei更在老師穿針引線下，到全球其中一個最大型的電子屏幕生產商工作，這機會不但擴闊了他的設計領域，亦成就了他今日的事業發展。



Hei與其團隊近年更將AI圖像識別技術運用到家電遙控，配合不同電器的介面，用戶只需利用手勢便能取代傳統搖控器；他們更將應用及設計延伸至配合AI語音識別功能，將來只需「手指指」及「靠把口」便可以靈活控制各個智能家電系統，讓生活更輕鬆寫意。這些創新的用戶體驗設計更讓Hei的團隊獲得德國UX Design Awards 2022的產品及概念獎項提名。



追隨興趣 不斷追求創新



要在科技洪流中緊貼行業智能化的趨勢，保持職場競爭力，Jerry 和Hei不約而同認為對事物保持好奇心與創新精神是箇中關鍵。Hei說：「做自己有興趣的事，自然會想學、想知更多，亦正正因為這種求知慾，才能推動我不斷創新。」Jerry則分享道：「在 IVE 讀書時培養了我對學習的熱誠和好奇心，而豐富的學習經歷亦助我建立自信，無論是初初到英國或法國升學，抑或在不同地方工作時，這些正向心態和軟技巧亦令我能克服語言及文化上的差異，讓我更易適應不同的工作環境，接受更多新挑戰。」

翟潤熙（Hei）

TCL集團 工業研究院設計副總監



• HKDI設計高級文憑畢業生

• 英國Leeds Beckett University大學（前稱Leeds Metropolitan University）銜接學士學位



(特約)