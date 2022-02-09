【家族榮耀】李彩華出動共逾百萬元私伙拍劇　LV+Fendi+Dior名牌大晒冷

▲ 李彩華出動逾百萬名牌私伙拍劇。

新劇《家族榮耀》在前晚（2月7日）於TVB播出，劇集由張智霖、楊茜堯（前名楊怡）、李彩華、黃浩然、羅子溢（前名羅仲謙）、熊黛林等合演，有齊妯娌之爭、叔嫂戀、婚外情、二奶女、股份爭奪戰、報仇、虛假姊妹情等狗血劇情，啱晒港人口味。

《家族榮耀》不單只爭家產夠話題性，當中嘅名牌服飾更為女觀眾帶來眼球衝擊！

嫁入豪門行頭當然不少得，尤其擔演馬家三少奶的李彩華，為配合角色出動逾百萬名牌私伙，每次出場似足Fashion Show一樣浮誇！曾於訪問中透露「日日Full Gear」上陣演出，連同劇男演員都忍不住問：「究竟你屋企仲收埋幾多？」

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李彩華全身名牌上陣

播出短短兩集《家族榮耀》，已欣賞李彩華到不少收藏，單看睡衣非價值15,900元的LV ESCALE不穿！

不只服裝，包包是女士身份象徵，幾乎每個場口都換款，上班用約24,000元Saint Laurent Sac De Jour Bag；產檢拎約35,000元的Dior Book Tote 情人節限定款；就連在家也要「拎手袋」，大晒約2萬元的Fendi Baguette。

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大少奶二少奶「低調」

相反，同樣為馬家媳婦的大少奶熊黛林及二少奶楊茜堯就「樸素」得多。

於醫院這一幕，熊黛林只用約3,500元的FAR Mara ；而楊茜堯不是約4,000元Marc Jacobs Shoulder Bag，就是28,800元的BV Arco，雖然來來去去都是這幾款，但勝在演技搭夠。

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抗拒入豪門

雖然李彩華大愛名牌，但現實中的她未想過嫁入豪門，認為我行我素的性格，難以按豪門規矩乖乖地生活：「我份人直腸直肚，如果呢樣唔做得，嗰樣又唔講得，肯定頂唔順。要我留喺屋企等人養更加冇可能，反而拍戲就過足癮。」

另外，轉戰內地多年的她透露久未參與港劇，一時不習慣將對白講成普通話，導致經常NG，笑料百出。