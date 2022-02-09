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【疫苗接種】5至11歲兒童今起可預約打復必泰　有接種中心開打首4天預約名額已滿【附打針地點】

社會 11:26 2022/02/09

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5至11歲兒童今日起可在網上預約打復必泰疫苗。（資料圖片)

本港疫情嚴峻，消息指，今日（9日）新增逾1100宗確診個案，並錄得逾800宗初步確診個案（即看:【下一頁】）。港府早前調低復必泰接種年齡至5至11歲，當局因應兒童接種復必泰疫苗需要特別的疫苗稀釋程序，在港島、九龍和新界共設立三間兒童社區疫苗接種中心，為有關兒童接種復必泰疫苗，其家長也可由今日起，透過疫苗接種計劃專題網站為兒童預約到兒童社區疫苗接種中心接種。

3間兒童社區疫苗接種中心如下：

由2月16日起提供服務，由醫院管理局營運：

  • 香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心
  • 圓洲角體育館兒童社區疫苗接種中心

由2月24日起提供服務，由香港大學營運：

  • 香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心

截至今早11時，根據疫苗接種計劃專題網站所顯示，部分接種中心開打四天的名額已滿：

    點擊圖片放大
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2月16日起投入服務的香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心首兩天（16、17日）的預約人數已滿、圓洲角體育館兒童社區疫苗接種中心除首天仍有少量名額外，其餘日子仍有大量名額；而2月24日起才投入服務的香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心，首四天預約亦已經滿額。

接種須知：

  • 兒童必須在接種疫苗當日攜同已簽妥的家長同意書，其範本可以在疫苗接種計劃專題網站下載，並由家長／監護人親自陪同前往接種疫苗。
  • 接種疫苗人士須帶同身分證明文件正本接種疫苗。若兒童身分證明文件中沒有任何照片，例如出生證明書，接種疫苗時須出示帶有學生照片的學校證明文件（例如學校手冊）。
  • 在預約接種新冠疫苗前，請特別留意接種新冠疫苗和其他疫苗，包括季節性流感疫苗之間須相隔最少14日。

至於其他疫苗接種中心方面，有部分中心不設即日籌，即看最新疫苗接種中心地址：【接此】

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記者：郭詩詩
 

 

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