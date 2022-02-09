【疫苗接種】5至11歲兒童今起可預約打復必泰　有接種中心開打首4天預約名額已滿【附打針地點】

▲ 5至11歲兒童今日起可在網上預約打復必泰疫苗。（資料圖片)

本港疫情嚴峻，消息指，今日（9日）新增逾1100宗確診個案，並錄得逾800宗初步確診個案（即看:【下一頁】）。港府早前調低復必泰接種年齡至5至11歲，當局因應兒童接種復必泰疫苗需要特別的疫苗稀釋程序，在港島、九龍和新界共設立三間兒童社區疫苗接種中心，為有關兒童接種復必泰疫苗，其家長也可由今日起，透過疫苗接種計劃專題網站，為兒童預約到兒童社區疫苗接種中心接種。

3間兒童社區疫苗接種中心如下：

由2月16日起提供服務，由醫院管理局營運：

香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心

圓洲角體育館兒童社區疫苗接種中心

由2月24日起提供服務，由香港大學營運：

香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心

截至今早11時，根據疫苗接種計劃專題網站所顯示，部分接種中心開打四天的名額已滿：

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2月16日起投入服務的香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心首兩天（16、17日）的預約人數已滿、圓洲角體育館兒童社區疫苗接種中心除首天仍有少量名額外，其餘日子仍有大量名額；而2月24日起才投入服務的香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心，首四天預約亦已經滿額。

接種須知：

至於其他疫苗接種中心方面，有部分中心不設即日籌，即看最新疫苗接種中心地址：【接此】

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記者：郭詩詩

