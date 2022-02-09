【排隊剪髮】髮型屋周四起關閉市民急剪髮　多區平價速剪店外現人龍

▲ 髮型屋明（10日）起關閉，市民急排隊剪髮。

政府昨公布收緊社交距離措拖，髮型屋及理髮店被納入表列處所，周四（10日）起須關閉14日，直至24日疫苗通行證推出後再重開，重開後市民必須接種至少1劑疫苗方可進入。消息一出不少市民「趕尾班車」剪髮，多區平價速剪店外出現人龍。

速剪店外現人龍

有網民於Facebook群組及連登討論區分享排隊情況，只見速剪店外有十多人排隊等候，顧客多為男士。網民笑言「恐慌性剪髮」、「飛髮集結」、「10分鐘一個都排2個鐘」、「依家唔剪唔知幾時先開返」；又指髮型屋師傅「剪頭髮剪到手都軟」、「呢兩日要剪埋嚟近兩個禮拜嘅生意」。

有網民則發文分享自行用電鏟剪髮的心得，亦有人討論上門剪髮的可行性。

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店主憂手停口停

有髮型屋店主表示，髮型屋關閉後手停口停，沒有其他辦法，盼政府可更為體諒自僱人士，亦希望疫情盡快結束。早前受限聚令影響，有店主表示髮型屋生意跌剩1成，故推出上門親子理髮班，教家長為在家子女理髮，挽救生意。

本港疫情未見緩和，消息指今日（9日）新增約1161宗確診個案，並錄得約800宗初步陽性個案，再創爆疫以來單日新高。

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責任編輯：王明芳