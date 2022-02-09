【新冠肺炎】康文署3名職員初確　分別於大埔、長洲青衣圖書館及九龍公園泳池工作【不斷更新】

▲ 政府部門或其轄下管理設施再有職員確診或初步確診。（馮漢柱攝）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（9日）再有職員確診或初步確診。

【18:21】

康文署今日表示，一名於大埔區大埔公共圖書館和離島區長洲公共圖書館工作的圖書館職員、一名於葵青區青衣公共圖書館工作的外判圖書館員工，及一名於油尖旺區九龍公園游泳池工作的救生員初步確診。

所有公共圖書館自1月7日起已暫停開放。該名於大埔公共圖書館和長洲公共圖書館工作的圖書館員工最近一次上班日期為2月4日，另一名於葵青區青衣公共圖書館工作的外判圖書館員工最近一次上班日期為1月31日。他們早前因身體不適進行病毒測試，並於今日獲通知初步確診。

至於在九龍公園游泳池工作的救生員，早前因其居住屋邨有確診者，須接受強制檢測，並於今日獲通知初步確診。九龍公園游泳池自1月7日起已暫停開放，而他最近一次上班日期為2月8日。

【18:06】

​房屋署一名助理工程監督昨日（8日）初步確診新冠病毒。該名助理工程監督在得悉一名曾見面的親友確診後進行檢測，昨日初步證實他對新冠病毒呈陽性反應。



他的辦公室位於工地以外的九龍城道安樂工廠大廈。他最後一天在辦公室上班的日期是2月4日。他最近在辦公室工作時，並沒有與公眾人士接觸。他工作期間均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。該辦公室已按照衞生防護中心的指引，安排全面清潔和消毒。

【17:30】

政府物流服務署表示，該部門一名工目初步確診。

有關人員在2月6日感到不適，翌日接受病毒檢測，今日初步證實對新冠病毒呈陽性反應。該名職員於柴灣創富道11號政府物料營運中心工作，日常工作無須接觸公眾，最近一次上班日期為1月31日，於辦公室工作時有佩戴口罩及遵守其他防疫措施。

政府物流服務署已為相關地方進行徹底清潔和消毒，曾與該員工有接觸的職員亦已按衞生署衞生防護中心的指引接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。

【17:20】

房屋署今日表示，一名於慈樂邨工作的外判清潔員初步確診。該名清潔員負責慈樂邨物業服務辦事處內的清潔工作，最後一天上班日期為2月7日。她最近並沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

【16:58】

消防處今日表示，一名駐守西灣河消防局的消防總隊目及一名駐守梨木樹救護站的救護員今日初步確診。該名消防總隊目最後班日為2月5日，而該名救護員最近一次上班則為2月8日。

消防處指，二人在工作期間均有佩戴口罩及遵守相關防疫措施，已按衞生防護中心指引為相關工作地點及附近位置進行清潔消毒。



【16:45】

香港郵政今日表示，一名郵務員及一名外判公司的司機初步確診，今日下午至明日關閉香港仔郵政局、智郵站及郵政信箱大堂；於明日至2月11日暫時關閉將軍澳派遞局。



初確郵務員於香港仔郵政局工作，最近一次上班日期為2月5日，他在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離，上班期間有進行體溫檢測，體溫正常；將軍澳派遞局一名外判公司司機亦初步確診，其工作不需要接觸郵件或執行派遞工作。兩人工作時一直有佩戴口罩。



香港郵政表示，獲悉事件後，已即時安排所有與該郵務員及外判公司司機一同工作的人員接受病毒測試，並為相關局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

【16:30】

社會福利署今日表示，一名在財務科工作的職員初步確診2019冠狀病毒病。該名職員在胡忠大廈八樓工作，今日有上班，日常工作無須接觸公眾；工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

社署已安排為相關地方進行全面清潔及消毒，同層的所有職員會接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。設於胡忠大廈八樓的社署辦事處會暫時關閉，重開安排稍後公布。

【15:50】

運輸署今日表示，運輸署一名運輸主任初步確診新冠肺炎。該名職員在油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座14樓工作，日常工作無需接觸公眾，最近一次上班日期為1月28日，於辦公室工作時有佩戴口罩及遵守其他防疫措施。

【14:20】

一名在稅務大樓12樓工作的文書助理初步確診。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：TOPick港聞組