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【新冠肺炎】郵務員及外判司機初確　香港仔郵政局及將軍澳派遞局暫時關閉【不斷更新】

社會 16:56 2022/02/09

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政府部門或其轄下管理設施再有職員確診或初步確診。（馮漢柱攝）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施再有職員確診或初步確診。

【16:45】　　

香港郵政今日（9日）表示，一名郵務員及一名外判公司的司機初步確診，今日下午至明日關閉香港仔郵政局、智郵站及郵政信箱大堂；於明日至2月11日暫時關閉將軍澳派遞局。

初確郵務員於香港仔郵政局工作，最近一次上班日期為2月5日，他在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離，上班期間有進行體溫檢測，體溫正常；將軍澳派遞局一名外判公司司機亦初步確診，其工作不需要接觸郵件或執行派遞工作。兩人工作時一直有佩戴口罩。
 
香港郵政表示，獲悉事件後，已即時安排所有與該郵務員及外判公司司機一同工作的人員接受病毒測試，並為相關局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

【16:30】

社會福利署今日（9日）表示，一名在財務科工作的職員初步確診2019冠狀病毒病。該名職員在胡忠大廈八樓工作，今日有上班，日常工作無須接觸公眾；工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

社署已安排為相關地方進行全面清潔及消毒，同層的所有職員會接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。設於胡忠大廈八樓的社署辦事處會暫時關閉，重開安排稍後公布。

【15:50】

運輸署今日表示，運輸署一名運輸主任初步確診新冠肺炎。該名職員在油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座14樓工作，日常工作無需接觸公眾，最近一次上班日期為1月28日，於辦公室工作時有佩戴口罩及遵守其他防疫措施。

【14:20】

一名在稅務大樓12樓工作的文書助理初步確診。詳情即看：【下一頁

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：TOPick港聞組

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