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【新冠肺炎】民安隊2名隊員初步確診　曾在竹篙灣檢疫中心執勤

社會 18:05 2022/02/09

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民安隊2名隊員初步確診，曾在竹篙灣檢疫中心執勤。（資料圖片）

本港新冠肺炎確診個案屢創新高，今日（9日）新增約1161宗確診，並錄得約800宗初步陽性個案。民眾安全服務隊有兩名隊員今日初步確診新冠病毒，民安隊強調非常關注事件。
　　 
民安隊指，該兩名隊員曾分別在2月7日及8日下午至晚上在竹篙灣檢疫中心執勤，他們在值勤前後曾使用民安隊總部大樓部分設施。民安隊已隨即派員徹底清潔及消毒該等設施。在指定時段曾到過該等地點的人員須接受檢測，而與個案相關人員須暫停職務，直至獲得檢測結果。是次檢測影響地點有限，因此預計只有小部分民安隊人員需要接受強制檢測，對竹篙灣檢疫中心的管理工作並無影響。
　　 
民安隊強調，竹篙灣檢疫中心方面亦已為該兩名隊員曾逗留的工作地方進行徹底清潔及消毒。由於所有檢疫中心工作人員在執勤時均已佩戴合適的個人防護裝備，暫時未有其他人員被衞生防護中心列為密切接觸者而須接受檢疫。
　　 
民安隊已加強清潔及消毒部隊總部工作地方，亦會與衞生防護中心保持密切聯繫，以協助追蹤懷疑感染個案，並已提醒所有隊員及部門職員嚴格遵守並執行各項防疫措施，以及加倍注意個人衞生。現時民安隊人手及為各檢疫設施提供的服務維持正常。

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責任編輯：陳麗娜

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