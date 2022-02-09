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【菜價急升】將軍澳逾10主婦超市搶菜秒清空　街坊：經理每5分鐘上架一箱蔬菜

食用安全 12:11 2022/02/09

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熱門 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 COLLAR 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

將軍澳街坊超市狂搶菜秒速清空。

本港疫情嚴峻，接連有跨境司機懷疑確診，連帶影響街市菜價飈升，不少人都轉移到超市買菜。有將軍澳街坊就拍攝到市民在超市瘋搶蔬菜的畫面，可見當超市經理一上架，蔬菜就秒速清空。

最新影片：【活得健康啲】葛行輝日食兩包煙咳到甩肺　35年煙鏟成功戒煙變長跑好手

街坊Sordiu Edmond於Facebook群組「將軍澳主場」發佈影片，可見至少13名主婦圍著蔬菜貨架。當經理將一箱蔬菜上架完畢，全部人馬上搶菜，秒速清空貨架。人群聚集反而令他擔心會否出現「搶菜群組」，同時他亦替經理辛苦，因為每5分鐘就要上架一箱蔬菜。

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每5分鐘就pack一箱出嚟，好攰呀！（街坊設計對白）」

Sordiu Edmond接受TOPick訪問時表示，目擊到超市經理每5分鐘就拎了一箱、一種蔬菜出來，並呼籲前面的人買到菜後，就應讓給後方的人購買。

帖文一出馬上引起網民熱議，不少人認為大家無必要搶菜，尤其蔬菜容易腐爛，不能存放太長時間。另有網民慨嘆去年瘋搶廁紙，今年就瘋搶蔬菜：

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責任編輯：羅嘉欣

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