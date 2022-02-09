【防疫措施】政府大幅收緊多項防疫政策　一文看清2月10日生效措施及限聚令

▲ 政府大幅收緊多項防疫政策，一文看清2月10日生效措施及限聚令。（林宇翔攝）

本港第五波疫情持續嚴峻，政府昨日收緊多項防疫措施，包括限聚令收緊至2人、僱傭條例修訂及防疫抗疫基金6.0等。TOPick為大家整合6大防疫收緊措施及實施日期。

１. 增加6個法例規定的表列處所：宗教場所、商場、百貨公司、超級市場、街市或市集、理髮店或髮型屋。

２. 髮型屋及宗教場所，2月10日凌時起關閉，連同其他早前被關閉的處所，及餐飲限制規定，直至2月24日。

３. 落實「疫苗通行證」，惟7類情況可豁免，包括12歲以下兒童、有醫生證明不符合接種者；領取物品者，例如外賣；進行必要維修工作；途徑商場接受疫苗接種、診治或檢測；接受必要政府服務；處理法律程序；有合理辯解，如須經處所才能到達住所或工作場合，若上班地點是表列處所除外。

2月24日起，進入17個原有及6個新增的表列處所，須使用「安心出行」，並提供疫苗接種紀錄。

食肆安排：D類食肆周四起，率先實施疫苗通行證，人數收緊至4人一枱；B、C類食肆，收緊至2人一枱

執法： 主動型︰適用於原有17類表列處所，如食肆、健身室，顧客進入時掃安心出行，處所管理者用App掃描疫苗通行證 被動型︰適用商場、超市等人流較大處所，顧客只需掃安心出行，政府將授權執法人員進行抽查，顧客需出示疫苗通行證

分三階段實施 2月24起，12歲以上人士，進入表列處所，須接種至少一劑疫苗 4月底，12至17歲者，須接種至少一劑；滿18歲者，須接種至少2針 6月底開始，12至17歲人士，第一針若滿6個月，須打第二劑；18歲以上者，第二針滿9個月，須接種第三劑

學校、大學，所有接受政府資助的處所，實行「疫苗通行證」

４. 公眾地方限聚令收緊至2人

５. 「限聚令」適用於私人處所，禁止兩個家庭以上的跨家庭聚會。

定義／以住戶為單位，同一個私人處所不能有超過2戶聚集

執法／不會逐戶巡查，感染者若被發現有跨家庭聚會才執法

豁免／照顧者來自第三戶可獲豁免

６. 違反強檢罰款由5000元上調至1萬

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責任編輯：陳麗娜