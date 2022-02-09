【居安抗疫】一文睇清居家檢疫7大注意事項　每日量體溫3個情況可外出

▲ 一文睇清居家檢疫7大注意事項。

本港第五波疫情嚴峻，消息指，今日（9日）新增約1161宗確診個案，並錄得約800宗初步陽性個案。政府啟動「居安抗疫計劃」，已向38位人士發出家居檢疫令。TOPick整合了有關措施的規定和注意事項。

1. 哪些人士要接受家居檢疫？

確診者的密切接觸者須接受14天家居檢疫

密切接觸者的密切接觸者（次密切接觸者）須接受4天家居檢疫

有關人士須經評估是否適合進行家居檢疫，原則包括：

家居環境是否適合作檢疫：例如大廈出現傳播情況、劏房、需與其他人共用廁所廚房及家居面積太小等均不適合；

受檢人士的風險程度：只有相若風險的人士才可一同檢疫，不同風險的人士應分開檢疫；

個別人士的身體狀況：需考慮個別人士的狀況，例如自理能力、是否需要別人照顧、懷孕、慢性疾病患者等

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2. 接受家居檢疫期間需要做甚麽？

家居檢疫人士需每天量度體溫2次，並在檢疫期内的指定日子自行進行快速抗原檢測，並在讀取測試結果後立即拍照以保留檢測結果。

接受14天家居檢疫的人士，亦須在檢疫期第12天於社區檢測中心進行核酸檢測，並保存載有檢測結果的電話短訊通知。

檢疫人士要將相關的健康監測資料及檢測結果記錄於「家居檢疫人士醫學監測表」，以供衞生防護中心人員作不定期查核。

3. 家居檢疫期間感到不適怎麽辦？

如發燒38度或以上或有其他較嚴重的徵狀包括氣促、心悸及心胸痛，應即時致電「居安抗疫」計劃熱線（1833 019）報告身體狀況，經評估後安排送院處理。如遇上緊急情況，請致電999。

如快速抗原檢測結果是陽性，應請即時致電「居安抗疫」計劃熱線報告，可能會被安排送院治療。

4. 家居檢疫人士如何安排日常生活所需？

家居檢疫人士需自行安排所需的基本日常用品及/因為食物，可透過毋須接受檢疫的親友供應或透過互聯網或電話訂購。若無法自行安排基本日常生活所需，可致電「居安抗疫」計劃熱線。

5. 家居檢疫人士可否如常棄置垃圾？棄置垃圾時有什麼注意事項？

檢疫人士可於進行快速抗原測試並獲得陰性結果當日，短暫離開住址到同一樓層垃圾收集處棄置垃圾，過程中須佩戴外科口罩。

在離開單位前，應先將垃圾妥善包紮好，消毒雙手及在離開單位後立即關上大門，並盡快返回單位內及消毒雙手。

6. 哪些情況下可以外出？

在除了棄置垃圾、前往社區檢測中心接受採樣，或經由衞生署允許的指定活動外，必須於整個檢疫期間逗留在該單位內。除上述活動外，檢疫期間必須關上該單位的大門。

7. 其他注意事項？

除家居檢疫人士外，禁止任何人（包括朋友、親友或非同住人士）進入該單位。

政府人員會透過電子手環監察、致電家居檢疫人士以及突擊檢查等方式，確定該人士在 檢疫期內留在居所。

上門送遞物資的人員只可將物品放到單位門外（如單位外的椅子上），不可進入屋內，以減低感染風險。

政府昨日已向38名受檢人士發出家居檢疫令，密切接觸者和密切接觸者的同住家人分別各有19人，共涉及17個住址，分布全港11區。相關住戶居住大廈名單，請看：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣