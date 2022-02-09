【新品速報】周大福推限量「Twosday」首飾　限定78折優惠＋$2,022買18K串飾

▲ 周大福推2022年2月22日「Twosday」限量首飾。（圖片由周大福提供）

2022年2月22日正月22日（星期二），確實是百年一遇的日子，周大福亦為此呈獻 「Twosday」，慶祝每段關係的真誠相遇，推出「Twosday」限量專款首飾，包括：T MARK「觸動愛」系列美鑽項鍊、周大福「LIT」系列24K黃金首飾及周大福「小點滴」系列美鑽串飾等，還有限定優惠予大家購買「Twosday」指定產品！

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周大福指品牌更邀請了李元元（Lucy）及梁志瑩（Sophia）、 陳昭煊（超酸）及葛綽瑤（Yoyo）、李星熲（Cherry）及王啟豪（Kyle）分別詮釋出親情、友情及愛情3種關係及演繹全新首飾系列，展現永恒的愛。

T MARK「觸動愛」系列

▲ 李星熲及王啟豪是拍拖6年的螢幕情侶。（圖片由周大福提供）

T MARK「觸動愛」系列的「Twosday」專款項鍊，以心形輪廓呈現「愛」的主題，當中吊墜以玫瑰金勾劃出「2」字線條，而心形內部同樣由光滑俐落的9層「2」字線條相疊組成，主石亦配上22份T MARK美鑽，項鍊主石以單邊逼鑲手法鑲嵌，再加入紅寶石點綴。

除了「Twosday」專款項鍊，T MARK「觸 動愛」系列鑽戒亦以代表心跳悸動的玫瑰金托，守護象徵愛情的主石，主石與下方紅寶石似有若無地觸碰著，就如每一次觸碰都能把兩心的距離拉得更近般。

周大福「LIT」系列

▲ 李元元（Lucy）與媽媽梁志瑩（Sophia），互動更深受網民喜愛。（圖片由周大福提供）

周大福「LIT」系列為「Twosday」推出三款限定黃金項鍊、耳環及手鐲，以心心相印為設計重點，寓意兩顆心成雙成對。周大福指心形吊墜採用四種不同的表面紋理設計：米字車花、格仔紋、光令及放射紋，同時暗藏了「2」字代表「Twosday」的批花線條，配以 5G 金類製作，既可保持纖巧而又硬身，減低變形機會，象徵著家人牽絆的飾物，紀念永遠相伴的關係。

「LIT」系列亦推出了以捕夢網為設計靈感的項鍊、耳環、戒指、手鍊及 手鐲。當中的「新月」款式象徵堅守信念勇敢追夢，無論遇到任何困難，都樂觀迎接下一次月圓月滿的美好時刻。而極富現代感的「八芒星」款式則代表人生的不同方向，藉此勉勵大家實現夢想不止一個方法，要不斷嘗試和挑戰。

周大福「小點滴」系列

▲ 陳昭煊（超酸）和葛綽瑤（Yoyo）是互相扶持的好姐妹。（圖片由周大福提供）

周大福「小點滴」系列「Twosday」專款美鑽串飾以矩形方塊拼砌出「20220222」的日字，光滑與磨砂交替打磨，每個角度顯得閃爍，加上中央鑲嵌2粒小圓鑽，象徵二人一起「Roll Together」，紀念與好友的深刻友誼。

「小點滴」系列同時推出以摺紙為靈感的18K玫瑰金美鑽首飾，配合鏤空設計突出心形摺紙的立體感。

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Twosday 限時心甜優惠

2022年2月1日至2月22日，於周大福分店購買指定「Twosday」產品可享 22% off（78折） 優惠。另外，經周大福 eShop購買指定「Twosday」產品可享22% off（78 折）優惠外，「周大福小點滴」18K白色黃金美鑽串飾可以優惠價$2,022限量發售。

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記者：蕭雅文