【解膩消滯】過年後遺食滯腹脹　中醫教煮穀米粥+保健茶潔淨腸腑

▲ 中醫教煮穀米粥及保健茶，潔淨腸腑。

農曆新年是華人最重視的傳統節日，因經過一年辛勤工作，可與最珍愛的家人團聚，分享成果及樂事，同時能為新一年送上祝福，祈盼凡事順心如意。團年及開年飯，加上拜年時食用各種油器糖果果仁，「後遺」總易得上些食滯腹脹。若能及時來一碗穀米粥及香菇菜煎餅，為五臟廟潔淨一番，也不失為健康腸腑的做法。

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穀米粥材料包括：糙米、紫米、薏米、燕麥、紅豆、綠豆、扁豆、紅腰豆、小米及花生，另加上鷹嘴豆、芥菜籽及藜麥，剛巧也拼湊到十三味穀物，也算是好意頭的數目吧！把材料隔晚清水浸透，再用厚身器皿如瓦煲或玻璃廚具慢火熬煮兩小時，才能煮出起沙的美味十三味粥品。這可隨個人口味喜好加入片糖或冰糖食用。

另一邊廂，椰菜及甘筍切成細絲，分別灑入鹽粒，待15分鐘滲透出菜內多餘水份，再以清水沖走鹽份及用乾布印乾；香菇浸透切蓉，3隻雞蛋打發好。烹調方法是將冬菇及甘筍材料爆香，然後加入椰菜絲炒熟，後倒進蛋汁煎香一面，再將蔬菜蛋餅翻轉另一側細火煎好，隨口味以香醋及醬油調味。

若矢氣多並嗅穢，食滯較明顯者，可嘗試中藥保健茶幫助消化，方用麥芽5錢、穀芽5錢、山楂5錢、雞內金5錢，再用清水一公升煎煮45分鐘，待涼飲用。中藥茶幫助消化肉食麵飯，運化水穀。

農曆新年是總結往年，同時又為新的一年訂立目標的好時候，所謂「一年之計在於春」。為工作、家庭及讀書定好努力大計，與各位共勉之。

全文刊於《經濟日報》，原題為〈潔淨腸腑〉