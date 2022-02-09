【兒童剪髮】超人媽媽岑麗香幫兩位囝囝剪頭髮　親子理髮師分享男孩剪髮技巧

▲ 靚媽岑麗香化身兒子專屬髮型師，幫2個囝囝恤個靚髮。

髮型屋由2月10日起關閉至2月24日，所有人士其後進入髮型屋均須使用安心出行及打針，有家長擔心子女之後無得去髮型屋剪頭髮，隨時頂著一頭亂髮變野人，家長不如學女神岑麗香化身小朋友的專屬髮型師，在家中幫小朋友恤髮。

▲ 岑麗香為下月將歲的大仔Jacob剪頭髮過新年。（IG圖片）

大量減產專心湊囝囝

37歲靚媽岑麗香（香香）於2016年嫁金融界才俊強強（Jousha），在加拿大溫哥華舉行婚禮，自2019年3月誕下兒子Jacob後，便減少幕前演出，專心在家湊仔，只是間中出席活動，及復出接拍TVB新劇《寶寶大過天》，大量減產。香香於去年5月誕下次子Julias ，成為兩孩媽媽。

大仔Jacob就快3歲，細仔Julias約 8個月大，靚媽香香很用心湊2個囝囝，之前她曾在社交平台分享為大仔在家中剪頭髮，照片所見，香香表情緊張，大仔赤裸上半身，生怕頭髮碎弄污衣服，大仔更在過程中哭起來。

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化身2兒專屬髮型師

今年，香香未有怕，在農曆新年前，上月30日（年廿八）再次拿起剪刀，化身超人媽媽幫2位囝囝剪頭髮，今次似模似樣，見Jacob和只有8個月大的Julias都無扭計，乖乖坐定定俾媽媽恤個靚髮，髮型好整齊清爽。香香帖文寫道：

Home-Haircut~ Pre-CNY series

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從照片所見，囝囝都坐上High Chair高腳椅，活動範圍被限制，香香準備了不少用具，剪刀似是剪頭髮專用，又有尖尾梳方便用來分界分頭髮，以及一把安全膠梳。細仔可能牙痕，搞笑到地咬把膠梳。另外，香香準備了飲品俾大仔，以及膠衫防頭髮弄污衣服，見大仔非常專注向前望，雖然相片未拍攝到電視機，但靚媽陳凱琳心水清，留言笑指小朋友正在看電視，分散注意力，所以才肯坐定定任剪。

專家教兒童理髮5步驟

Venus Beaute' Vb美學的公司兼營美容及髮型生意推出上門剪髮及親子理髮班，親子理髮班師傅阿Ｍing曾接受TOPick專訪，分享了為男孩剪髮的技巧。

基本的剪頭髮用具分別有電剷、直剪及牙剪各一，兩隻髮夾 ，直梳一把、水壼樽，以及風筒就可，這些可在髮型用品公司買到。替小朋友剪頭髮，約分為5個步驟︰先剪後面青位、側邊耳朵兩邊部份、頭頂位置，以及前面的蔭位。

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家長為孩子剪髮宜企在正中間，平排向前望。剪後面頭髮時不要剷到太高，大概到耳仔背的位置就可，然後把梳要輕輕逗著，大概這個位順了後，再慢慢移向左邊。

頸後下邊位置方面，家長可用梳的邊位托住剪，再慢慢收回那輪廓的位置。至於兩旁的頭髮，前蔭可用髮夾夾起，分開側邊的青位，從耳仔後面剪起。

至後面的位置，頭髮會比較厚，宜用食指中指輕輕將頭髮hold住，逐個部份斜斜的剪短。接著到頭頂部份，斜斜的V字形剪，出來就不會「齊輯輯」。

剪完成個頭的長度，就到了「偷薄」步驟，在後邊分開一個中心點，剪完向左和右，順著由下至上剪返碎。

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責任編輯：王明芳