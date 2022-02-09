  • 16°C
香港時間 : 2022209日 (週三) 18:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【宅在家中】久坐不動4小時血栓風險增35%　英國研究：易致肺栓塞

健康 16:58 2022/02/09

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

英國研究指出，久坐不動4小時，血栓風險增加35%。

上班或宅在家中也要留意！英國近日有研究證實，久坐不動易致肺栓塞。專家發現，每天看電視4小時或以上的人士，血栓風險增加35%。

最新影片推介：

追訪13.1萬人研究五至廿年

綜合外媒報道，負責是次研究的是英國布里斯托大學的Setor Kunutsor博士與其團隊。他們針對131,421名、40歲以上無血栓病史的患者進行問卷調查，對比各人每天看電視的時間，分析靜脈血栓栓塞（VTE）與看電視之間的關係，涉及美國和日本總共三組研究對象。

研究發現，相比每天看電視少於2.5 小時的人士，每天看電視4小時或以上的人士，血栓風險增加35%，而血栓風險與年齡、性別、BMI（ 身高體重指數）及體力活動無關。換言之，不論年齡、男女、BMI，若長時間看電視，久坐不動，就會有血栓風險。該研究結果上月已在《歐洲預防心臟病學》期刊發表。

每半小時伸展免血液循環不良

靜脈血栓栓塞（VTE）包括肺栓塞、深部靜脈血栓（通常是腿部，可延伸至肺部並導致肺栓塞）。對於每組研究對象，團隊平均追訪時間為5.1至19.6年，期間有964人出現血栓問題。

Setor Kunutsor博士指出，這些發現是基於觀察性研究，與看電視本身沒太大關聯，乃是長時間看電視但久坐不動，因而容易增加血栓風險。他指出，當長時間坐在狹窄的位置，血液會聚集在四肢，循環不良，因此可能會導致血栓。

他續指，看電視時要有適當休息，可以每隔30分鐘起來走動或伸展一下，並要避免在看電視時吃不健康的零食。若在日常生活中，需要經常坐著，譬如上班族經常要坐在電腦前面，最好定時起來走動。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【解構都市病】OL久坐工作易患靜脈曲張　外科醫生教4招自我檢測
12:03 2020/06/05
【解構都市病】OL久坐工作易患靜脈曲張　外科醫生教4招自我檢測
【美國研究】久坐不動患癌風險恐增加82%　專家籲每天進行30分鐘運動
17:20 2020/06/30
【美國研究】久坐不動患癌風險恐增加82%　專家籲每天進行30分鐘運動
【靜脈曲張】久坐久站雙腳麻痺脹痛是警號　中醫推介2款保健食療KO靜脈曲張【內附食譜】
18:48 2020/09/07
【靜脈曲張】久坐久站雙腳麻痺脹痛是警號　中醫推介2款保健食療KO靜脈曲張【內附食譜】

你可能感興趣

【解構都市病】OL久坐工作易患靜脈曲張　外科醫生教4招自我檢測
12:03 2020/06/05
【解構都市病】OL久坐工作易患靜脈曲張　外科醫生教4招自我檢測
【美國研究】久坐不動患癌風險恐增加82%　專家籲每天進行30分鐘運動
17:20 2020/06/30
【美國研究】久坐不動患癌風險恐增加82%　專家籲每天進行30分鐘運動
【靜脈曲張】久坐久站雙腳麻痺脹痛是警號　中醫推介2款保健食療KO靜脈曲張【內附食譜】
18:48 2020/09/07
【靜脈曲張】久坐久站雙腳麻痺脹痛是警號　中醫推介2款保健食療KO靜脈曲張【內附食譜】
健康問題 血栓 心臟病 英國 日本 美國

最高瀏覽

【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
今日 11:07
【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
【確診消息】沙田美林邨美楓樓A、B座逾2600人檢測　共發現15宗初步陽性個案【不斷更新】
今日 13:42
【確診消息】沙田美林邨美楓樓A、B座逾2600人檢測　共發現15宗初步陽性個案【不斷更新】
【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
13:56 2022/02/08
【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱