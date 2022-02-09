【宅在家中】久坐不動4小時血栓風險增35%　英國研究：易致肺栓塞

▲ 英國研究指出，久坐不動4小時，血栓風險增加35%。

上班或宅在家中也要留意！英國近日有研究證實，久坐不動易致肺栓塞。專家發現，每天看電視4小時或以上的人士，血栓風險增加35%。

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追訪13.1萬人研究五至廿年

綜合外媒報道，負責是次研究的是英國布里斯托大學的Setor Kunutsor博士與其團隊。他們針對131,421名、40歲以上無血栓病史的患者進行問卷調查，對比各人每天看電視的時間，分析靜脈血栓栓塞（VTE）與看電視之間的關係，涉及美國和日本總共三組研究對象。

研究發現，相比每天看電視少於2.5 小時的人士，每天看電視4小時或以上的人士，血栓風險增加35%，而血栓風險與年齡、性別、BMI（ 身高體重指數）及體力活動無關。換言之，不論年齡、男女、BMI，若長時間看電視，久坐不動，就會有血栓風險。該研究結果上月已在《歐洲預防心臟病學》期刊發表。

每半小時伸展免血液循環不良

靜脈血栓栓塞（VTE）包括肺栓塞、深部靜脈血栓（通常是腿部，可延伸至肺部並導致肺栓塞）。對於每組研究對象，團隊平均追訪時間為5.1至19.6年，期間有964人出現血栓問題。

Setor Kunutsor博士指出，這些發現是基於觀察性研究，與看電視本身沒太大關聯，乃是長時間看電視但久坐不動，因而容易增加血栓風險。他指出，當長時間坐在狹窄的位置，血液會聚集在四肢，循環不良，因此可能會導致血栓。

他續指，看電視時要有適當休息，可以每隔30分鐘起來走動或伸展一下，並要避免在看電視時吃不健康的零食。若在日常生活中，需要經常坐著，譬如上班族經常要坐在電腦前面，最好定時起來走動。

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責任編輯：羅嘉欣