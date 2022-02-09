【居家抗疫】居家飲食必知耐放食材　一文睇保存期較長的健康蔬果

▲ 一文睇保存期較長的健康蔬果。

本港第5波疫情來勢洶洶，不少市民大量購入食材打算存放家中，減少外出進食之餘，亦避免突然圍封強檢無啖好食。但究竟哪種類型的食材較適合長期存放？

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營養師李棋華Rosanne Lee曾指出，大白菜、捲心菜及娃娃菜都是屬於保存期較長的蔬菜，而瓜類如苦瓜、大黃瓜、小黃瓜、黃瓜、南瓜等也耐放。水果方面，蘋果、火龍果、柑橘類、桃子、奇異果、牛油果、香蕉等都較適合儲存。至於紅蘿蔔、白蘿蔔、洋蔥、乾木耳、海帶、乾冬菇、雪耳等，保存期同樣比較長。

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在儲存方式上，Rosanne建議可用「紙袋+塑膠袋」的包裝形式冷藏水果，避免腐壞。原因是紙袋可吸附水氣避免潮濕發霉情況，外加塑膠袋即可預防水分散失。

至於蘋果、香蕉、番茄、洋蔥等蔬果成熟時，會釋放「乙烯」令讓其他蔬果快速熟化，因此要獨立存放。

菜價上漲 買不夠蔬菜可怎補充膳食纖維？

市民居家抗疫期間，最擔心買不夠菜而無法每日攝取足夠纖維量。加上近日蔬菜價格飆升，市民買不到菜可以如何是好？其實要攝取纖維不一定要食菜，部分非綠色食材的纖維含量可以更高。

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根據衛生署資料及註冊營養師謝詠瑩（Gloria）分享，以通便效果來說，最好的食物是奇亞籽，每100克含34.4克纖維。想減低及舒緩便秘，第二選擇為全麥維（All bran），每100克含27克纖維。

而新年期間，市民家中一定有囤積不少果仁類，其中開心果每100克就含有10.3克纖維，杏仁每100克亦含有11.8克纖維。市民若需隨身帶備高纖食物，以上果仁類也會是不錯的選擇。

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責任編輯：張沛