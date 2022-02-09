【女神母校】李佳芯小學學生相曝光　校友讚Ali風紀隊長由細靚到大

▲ 最近李佳芯（Ali）一張小學學生照曝光，引起網民熱議。

39歲TVB女神李佳芯（Ali）出身柴灣興民邨一個基層家庭，小時候就讀附近的屋邨學校，最近Ali有一張小學學生照在網上曝光，引起網民熱議，有小學校友留言指Ali當年已經長得又靚又高䠷，更是風紀隊長，還透露了她的真名。

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最近已被「殺校」的柴灣海星小學一個校友專頁中，一位網民貼出一張舊照，叫大家玩「猜猜“她”是誰」，貼士「今時今日應該好多香港人都識佢嘅」，有校友很快便猜中是李佳芯，是他當年的同班同學，還透露其真名叫李嘉韾。

校友專頁的Admin大感難以置信，表示從未發現有關資料及圖片，無法確認李佳芯是該校校友，其後還發出聲明，指其學校維基頁面遭到修改，在「著名校友」一欄中被擅自加入「李佳芯」的資料，而資料來源只引述這張網民上載的照片。

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之後校友紛紛現身認證，相中戴眼鏡、手上正在拍打鈴鼓的女生的確是李佳芯，是1995年畢業的6C班學生，有校友直言對她印象深刻，因為她是風紀隊長，「嗰陣佢都好靚同高䠷」。

▲ Ali本身是四眼妹。（IG圖片）

自嘲學生時期長得一副大眾臉

李佳芯曾在《Master’s Talk 師父有請》訪問中透露，小學時是一名四眼妹，戴著大大副近視眼鏡，自言毫不起眼。升上中學後，她自嘲長得一副大眾臉，不論外貌、成績和高度都只屬中規中矩。

有網民翻出她早已曝光的中學照，與現在的外貌分別不大，中學時代更清純，長髮眼大瓜子臉，被網民大讚她由細靚到大，即使至今39歲仍沒有走樣，還增添了一份成熟女人味。

Ali中學曾讀兩間學校，其中一間位於柴灣區的伊斯蘭脫維善紀念中學，現時估計屬Band 2學校，以英文為主要教學語言。畢業後，Ali升讀副學士學位，其後做模特兒而入行。

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柴灣海星小學12年前被殺校

至於其小學母校柴灣海星小學，於2001年改名為柴灣天主教海星小學，至2007年被前教育統籌局以收生不足為由下殺校令，使學校逐漸縮班，最後學校於2010年8月31日停辦，校舍至今一直空置著，只曾於2016年至2019年，暫借給須原校擴建的聖保祿天主教小學上課。

李佳芯從不掩飾自己屋邨出身，她自小與家人居於柴灣興民邨，她曾接受TOPick訪問時對此表露心聲，是昔日的生活成就了今天的她。

其實一直以來也是這樣，我出身就是這樣，為何當事業上到某位置時便要推翻曾經的我呢？因為昔日的生活才有今時今日的我，所有事都是累積回來，沒需要去到一個位置就推翻曾經建立我的所有事，這是很重要。

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責任編輯︰王明芳