【郵輪航程】皇家加勒比取消本港今年季度餘下郵輪航程　已預訂旅客將被安排全額退款

▲ 皇家加勒比國際遊輪。（資料圖片）

皇家加勒比國際遊輪今日（9日）宣布，由於香港現時持續的情況和不確定性對皇家加勒比為旅客製造難忘假期的承諾帶來影響，故需取消本港今年季度的餘下航程。已預訂皇家加勒比海洋光譜號香港出發航程的旅客將被安排全額退款，包括港務稅費。

皇家加勒比國際遊輪指，海洋光譜號本季度的香港航程早在開季前已備受高度期待。皇家加勒比採取了前所未有的安全措施，以確保船員、乘客以至本地社區的安全，而這些措施均被香港政府認可為非常充足，甚至超越足以讓遊輪在香港運作的水平。皇家加勒比在遵從防疫政策及應對緊急情況的程序上一直與香港政府密切合作。除了這些政策，皇家加勒比亦同時採取領先業界規格的健康和安全措施，包括減少載客量、在登船前檢查所有旅客及船員的健康狀況、提高清潔和消毒標準、擴大專家醫療護理、確保100% 新鮮及已過濾的空氣等。



其大中華區總裁Bert Hernandez表示，取消海洋光譜號本季的餘下航程是公司最慎重的決定，指在現時不穩的情況下，皇家加勒比不希望令參與未來航程的旅客處於困境。

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記者：郭詩詩