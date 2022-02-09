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【Disney+劇集】Skywalker古古現身《波巴費特之書》　《星戰》人氣角色陸續驚喜登場

娛樂 13:08 2022/02/09

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《波巴費特之書》

Disney+劇集《波巴費特之書》（The Book of Boba Fett）第5及第6章，分別由著名導演朗候活（Ron Howard）女兒Bryce Dallas Howard和《曼達洛人》（The Mandalorian）班底製作人Dave Filoni執導，當中第6集更在權威影視網站IMDB獲9.5星評分。

最令星戰劇迷精神為之一振，是古古（Grugo）連同絕地武士天行者Luke Skywalker驚喜登場！

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Skywalker訓練古古

Skywalker就如當年受尤達大師 （Master Yoda）訓練自己一樣鍛練古古，亦同樣給他開出離開或繼承尤達大師光劍而成為絕地武士的選擇。

該段路克與古古的戲份精彩萬分，當中細節不斷引發星戰迷憶起路克與尤達大師過去相處的情節，就連配樂也動用了當年John Williams筆下的音樂。

經典角色陸續登場

《波巴費特之書》（The Book of Boba Fett）第5及第6章先後出現多個讓星戰迷驚喜萬分的人氣角色：曼達洛人曼多（由Perdo Pascal飾）駕著N-1戰機連同R2-D2現身。

同時，曾在《曼達洛人》第二季登場、在塔圖因 （Tatooine）Mos Pelgo做執法官的柯布（Cobb Vanth）（由曾參演電影《從前，有個荷里活》的Timothy Olyphant 飾）現身阻止非法香料買賣。

此外，曾在《曼達洛人》、《星球大戰：複製戰紀》（Star Wars: Clone Wars)登場、阿拿堅天行者的徒弟亞蘇卡Ahsoka Tano（由曾參演電視劇《夜魔俠》（Daredevil）、《曼達洛人》的Rosario Dawson飾）亦回歸協助路克重建絕地組織。

本季最後一章《波巴費特之書》又會否有更多經典角色驚喜現身？波巴費特與芬尼克尚德於塔圖因的旅程將如何發展？

撰文 : TOPick柴犬出動

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