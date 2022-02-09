【大學發展】恒大料推創新科技通識課程　校長何順文：上學年7%教師流失略高於往年

▲ 恒大公布今年的年度字，是「定」字，何順文解釋，校方會以堅定的心服務。 （恒大提供）

科技發展日新月異，為配合全球趨勢、裝備學生畢業後發展，香港恒生大學將改革原有的資訊科技及電腦應用大學通識課程，新課程涉及創新科技，包括人工智能、大數據、雲端技術等。對於八間資助大學收生人數下跌，恒大校長何順文說，目前學生流失人數少，收生人數穩定。

何順文指出，為讓學生能夠掌握基本創新科技知識，校方改革原有的大學通識課程，新課程裝備學生在數據科學等方面知識，課程內容包括人工智能、大數據、雲端計算、數據分析。他認為，即使學生將來不從事有關行業，都對未來發展有益處。

何順文又提到，恒大獲政府自資專上教育提升及啟動補助金計劃撥款近2千萬，用作提升金融科技課程，校方正加強有關方面發展，啟動不同項目，期望每個學生都可學習到相關知識。

另外，被問到校方今年收生及退學率，何順文說，受中六學生及自修生人數下跌，各自資院校收生人數都有下跌，但形容整體收生平穩，總數與去年相約。至於個別科目，如新聞系、政治相關學系的收生有否受近年社會環境影響，何順文說沒有實際數據反映。

▲ 何順文。 （資料圖片）

校方早前進行相關統計調查，去年退學的學生為60多個，何順文形容比率偏低，是穩定的情況，指出學生退學有多種原因，較多為去其他院校或海外升學，但未指明是否移民。至於去年教師流失率為7%，連同行政人員則為12%，何順文指，以往平均為7%至10%，去年數字略高，但認為情況穩定。他透露，教師離職的原因涉健康、家庭等因素。

恒生大學近月成立公共政策研究中心，何順文說，中心着重學術數據及理論，助幫社會及政府分析政策方案及推動，他指全校教師學生都可參與有關工作，強調沒有任何商業及政治考慮。

他又提到，人文社會科學學院正籌劃新的公共政策學科課程，為以科學數據為主的公共行政及政策課程，預計要多一至兩年時間籌備。

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記者：黃悅晴