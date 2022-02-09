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【商場優惠】尖沙咀Mira Place商場加推After 6獎賞　滿$100起送商場現金券+最多3小時免費泊車

休閒消費 12:58 2022/02/09

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熱門 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 COLLAR 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

Mira Place晚上6時後消費加送禮券及免費泊車，外賣及購物優惠低至半價。（商場提供）

情人節將至，尖沙咀Mira Place商場加推情人節「Miracle Rewards After 6」消費獎賞消費攻略，讓大家為另一半送上心意。由即日起每日晚上6時至11時，於任何商戶以電子貨幣單一消費滿$200起，即送商場現金券及免費泊車優惠：滿$100或以上可免費泊車1小時、滿$200或以上送$50商場現金券一張及免費泊車2小時、滿$300或以上送$50商場現金券及$50商戶禮券一張，以及免費泊車3小時。

Mira Place商場現金券適用於場內超過90間人氣商戶及餐廳，包括Don Don Donki、UNIQLO及無印良品等。同時多個商戶亦推出限時外賣優惠低至半價，最新外賣優惠詳情可瀏覽Mira Place網頁

適逢情人節，由即日起至2月15日Mira Place會員於指定商戶，以電子消費滿$100，即可獲贈兩倍積分獎賞。場內多個商戶更推出情人節美食及優惠，精選推介包括有Out of Colours 85折訂製唇膏禮物、DIY烘焙店BAKEBE 戒指蛋糕，而精選餐飲商戶如Turning Point by Coffee ART及宏Hiroshi更推出外賣自取優惠低至7折，讓你與摯愛在家中也能渡過難忘溫馨的情人節。

記者︰黃依情

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